Laura Pausini La metà di me

Con un post su Instagram Laura Pausini ha svelato un curioso countdown. Mancano, infatti, 4 giorni all’annuncio ufficiale di un nuovo progetto, ma non è chiaro di cosa si tratta.

“La “metà” di me,

tra luci e ombre. – 4 #NuevoProyecto #NuovoProgetto #NewProject”

Questo il testo del post di Laura Pausini che fa pensare agli opposti che si attraggono. A due lati della stessa medaglia. A una dicotomia che sta alla base del nostro vivere quotidiano e che abbiamo sperimentato in prima persona in questo difficile periodo.

Non è chiaro se arriverà un nuovo singolo o una collaborazione con un artista italiano e internazionale, ma ciò che è certo è che l’annuncio è particolarmente atteso.

Un album di Laura Pausini manca ormai da due anni e mezzo. Fatti Sentire uscì, infatti, il 16 marzo 2018 e il prossimo album è previsto per il prossimo anno. Che La metà di me sia il titolo del primo singolo del nuovo progetto discografico?

I fans nel frattempo attendono con impazienza la nuova data di Be Me, il raduno dei supporter di Laura Pausini.

L’evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 settembre al Pala Cattani di Faenza, per l’occasione rinominato in PalaPau (Qui il nostro articolo con la scaletta dell’evento).

Che Be Me sia l’occasione per scoprire e annunciare ufficialmente qualcosa di nuovo? Per ora non ci resta che attendere venerdì 4 settembre…