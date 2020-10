Il 23 ottobre è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Laura Pausini Io Sì, brano che fa parte della colonna sonora del film La Vita Davanti a Sé (The Life Ahead) di Edoardo Ponti con Sophia Loren (ne abbiamo parlato Qui).

Domani uscirà anche l’Ep che conterrà le versioni del brano in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Il testo di Io Sì porta la firma di Laura Pausini e Niccolò Agliardi, mentre la musica è di Diane Warren, artista americana che negli anni ha collaborato con i più grandi, ma che con l’artista di Solarolo non aveva mai avuto occasione di lavorare, nonostante una stima reciproca e un’amicizia che dura da oltre vent’anni.

Per accompagnare il film in tutto il mondo è stata scelta la versione italiana. Il brano nella nostra lingua sarà proposto dai produttori per le nomination per gli Oscar 2021.

Io Sì / Seen è prodotta e mixata dal produttore californiano Greg Wells.

Il film La Vita Davanti A Sé / The Life Ahead sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre e disponibile in tutto il mondo su Netflix dal 13 novembre. È stato girato in Italia vicino a Bari e, secondo Laura, “chi lo guarda entra in Italia”.

Sophia Loren torna al cinema dopo un decennio. Nella pellicola diretta da Edoardo Ponti interpreta una donna sopravvissuta all’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute. Un racconto di cuore e cervello, senza pregiudizi e barriere.

Laura Pausini ha incontrato la stampa in una conferenza stampa a distanza.

Queste le prime parole di Laura Pausini per descrivere la sua collaborazione con Diane Warren e il regista Edoardo Ponti.

La genesi del testo non è stata semplice. C’è voluto quasi un mese per giungere a una stesura definitiva.

E’ come se mi fossi messa a disposizione in veste di interprete. In questo caso volevo essere la voce narrante. L’emozione arriva dalla musica e dalle immagini e dagli incontri che possono cambiare una vita e salvarla.”

Il videoclip che uscirà nei prossimi giorni vedrà Laura Pausini accanto a Sophia Loren.

L’ho, poi, rivista qualche anno fa in Messico per il suo compleanno. Ero lì per The Voice e abbiamo festeggiato. Quando parli con Sophia l’impressione è di avere a che fare con un’icona, anche se a lei non piace definirsi così. Sa dirti delle cose che ti avvolgono, come se ti capisse subito.”

Negli anni ho capito che non devo avere paura a dire dei no, anche quando alle spalle c’è un grande progetto. Se qualcosa non mi appartiene non devo farne parte.”

“Mi sono innamorata del mondo del cinema. Negli anni mi hanno proposto diverse volte di cantare un brano di una colonna sonora, ma finora non avevo mai accettato. Aspettavo di emozionarmi così come è successo per questo brano e per il film.

Il brano verrà proposto per le nomination agli Oscar 2021.

“In questi anni ho imparato a gestire le situazioni improvvise. Quando c’è di mezzo una nomination… per carattere devo pensare che non vinco. Perchè se mi gaso… mi viene un crollone se poi non vinco! Non voglio immaginarlo…”

Laura Pausini, che negli anni ha lavorato anche come conduttrice televisiva, ha mai pensato di fare l’attrice?

“No, io no! Non voglio fare l’attrice. Non mi sembra il caso! Mentre canto in studio è come se recitassi, perchè mi vedo già in un videoclip, ma è un’altra cosa. Io voglio essere me stessa. Non mi piacciono le persone che pensano di poter fare tutto solo perchè sono conosciute.

Mi hanno chiesto spesso di entrare in settori che non sento miei. Per me è giusto essere più puntigliosi che mai. Il cinema mi piace, ma non voglio fare una prova per capire se sono brava! Non mi interessa. Io sono me stessa!

Preferisco fare musica, che considero come il riflesso di ciò che accompagna la nostra vita. E’ importante che il mondo della musica non rimanga fermo e si evolva.”