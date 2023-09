Arriva la versione in portoghese di “Durare” di Laura Pausini. A duettare con lei c’è Tiago Iorc

A distanza di quasi due settimane dall’uscita del nuovo singolo, “Durare” con relativo video e della versione in spagnolo, “Durar“, Laura Pausini annuncia l’arrivo di una versione in portoghese che sarà impreziosita da un duetto con Tiago Iorc.

“Durare” è arrivato dopo il lancio dei primi due singoli estratti dal nuovo album della cantante, “Anime parallele“, in uscita in tutto il mondo in italiano e spagnolo il 27 ottobre 2023 per Warner Music Italy.

Per il lancio in Brasile di questo brano la cantante ha scelto di duettare con una delle voci maschili più belle della scene latina, quella di Tiago Iorc per l’appunto.

Thiago Iorczeski è il vero nome dell’artista di origini polacche nato a Brasília il 28 novembre 1985.

Tiago ha vinto nella sua carriera, cominciata nel 2007, 8 Latin Grammy Awards (che, ricordiamo, quest’anno hanno eletto Laura Pausini Person of year), Thiago Iorc è stato anche giudice a X Factor Brasil.

La versione del singolo di Laura Pausini con Tiago si chiamerà “Durar (uma vida com você)” e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 28 settembre.

Ecco come la cantante ha raccontato la scelta di collaborare con lui:

“Un po’ di anni fa in un viaggio in Brasile tramite una mia amica ho conosciuto la musica di Tiago Iorc e me ne sono innamorata. È un cantautore prezioso e ogni volta che mi hanno chiesto con chi mi sarebbe piaciuto collaborare ho sempre risposto con il suo nome.

Lui ha saputo che sono una sua fan e così siamo ci siamo messi in contatto. Quando ho registrato la versione italiana di Durare, come si fa tra amici, gli ho inviato il mio demo per sapere cosa ne pensasse e anche se gli sarebbe piaciuto cantarla con me.

Così è nata la nostra prima collaborazione che porta la sua firma nel testo in portoghese. Sono davvero felice di questa nostra canzone insieme che spero possiate amare come noi!

Grazie amico mio, e perdonami se ti ho portato in Svezia per fare il video e ti ho fatto mangiare vivo dalle zanzare! 🦟”