Laura Pausini anniversario importante in arrivo per la cantante italiana più nota al mondo.

Quest’anno infatti ricorrono 25 anni esatti da quando Laura venne lanciata nel mercato spagnolo con l’album omonimo uscito il 22 novembre 1994.

Quel disco racchiudeva il meglio dei suoi primi due album, Laura Pausini e Laura, e le aprì le strade verso il grande successo internazionale, un successo ad oggi mai eguagliato nell’ambito della musica pop italiana.

Per l’occasione la Warner Music Spain, ha deciso di omaggiare come si deve la cantante pubblicando uno speciale cofanetto celebrativo. Ad annunciarlo è stata la stessa Pausini sulle sue pagine social:

“L’8 novembre, il mio cuore ritorna in Spagna per rivivere uno dei momenti più incredibili della mia carriera: l’uscita del mio primo album in spagnolo, disco con la quale ho raggiunto un traguardo senza precedenti. Più di 1.300.000 album venduti che mi permettono di essere ad oggi l’artista internazionale che ha venduto più album nella storia musicale della Spagna. Un album che viene ora celebrato con un’edizione speciale #25Anniversario che raccoglie in un box deluxe materiale inedito Sono arrivato in Spagna come una vera estranea e ho ricevuto la migliore accoglienza che potessi mai immaginare. GRAZIE SPAGNA!”

LAURA PAUSINI 25 ANIVERSARIO DELUXE BOX SET

Questo prezioso cofanetto uscirà in formato fisico solo in Spagna, come ha sottolineato la cantante, mentre nel resto del mondo il contenuto sarò disponibile in digital download e streaming.

“Per festeggiare i miei 25 anni di carriera in spagnolo e il mio primo disco omonimo che ancora oggi resta il disco internazionale più venduto nella storia musicale spagnola, la Warner Music Spain ha disegnato un cofanetto esclusivo e bellissimo che uscirà l’8/11 in Spagna. Per gli altri paesi, il contenuto sarà disponibile in streaming o download digitale.”

All’interno del cofanetto saranno contenuti 3 cd, 1 vinile e 1 dvd con lo speciale TVE 1995 “A Year of Success” oltre ad un boolet di 36 pagine con foto e materiale inedito.

LAURA PAUSINI 25 ANIVERSARIO DELUXE BOX SET il contenuto

Nel primo CD saranno contenute tutte le canzoni del disco originale a cui si aggiungeranno 2 bonus track di cui una inedita in Spagna. Il secondo CD conterrà invece le canzoni nella versione in italiano.

Il terzo ed ultimo CD conterrà invece versioni alternative o dal vivo di alcuni brani.

Infine il vinile sarà un 33 giri bianco trasparente da 180 gr. e conterrà tutto l’album originale.

Il Deluxe Box Set uscirà l’8 novembre.

I NUMERI DEL PRIMO DISCO, LAURA

Laura ha venduto ad oggi più 8 milioni di copie nel mondo di cui oltre 1.300.000 in Europa e oltre 1.000.000 nel resto d’Europa.

L’album ha collezionato diversi dischi di platino e dischi d’oro in un periodo in cui le soglie di certificazione erano molto alte. Per la precisione dischi di platino in Argentina, Colombia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna e dischi d’oro in Brasile, Francia e Svizzera.

Laura Pausini in TIMES SQUARE

Negli scorsi giorni il volto di Laura Pausini è comparso per la terza volta nei famosissimi schermi pubblicitari di Times Square, New York.

La prima fu lo scorso anno subito dopo la vittoria del Latin Grammy per l’album Hatze Sentir. La seconda volta è legata alla prima… in quei giorni infatti si girava una puntata della serie tv The Politician e, in una delle scene, appare il volto della cantante come potete vedere nella foto qui a seguire presa dal sito Daninseries.

La terza e al momento ultima volta risale a qualche giorno fa quando per il 20 anniversario dei Latin Grammy sono stati proiettati dei video con i più celebri vincitori del riconoscimento, tra loro la nostra Laura.

La cantante ad oggi ha vinto quattro Latin Grammy e un Grammy Award.