Due anni fa l'ultimo concerto di Laura Pausini con Biagio Antonacci... "Il live ci manca da morire!"

Sono passati due anni dall’1 agosto 2019, data in cui andò in scena a Cagliari l’ultima data del LauraBiagio Stadi, il tour che per la prima volta metteva insieme la voce, l’energia e le canzoni de “la stella e il cantautore“, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Con un po’ di malinconia ha ricordato questo anniversario sulla sua pagina Instagram la stessa Laura che, da allora, non ha più tenuto concerti.

Due anni in realtà dove di cose nella carriera della cantante ne sono successe…

Prima su tutte l’uscita del brano Io sì (Seen) che l’ha portata a vincere prestigiosi premi internazionali, tra cui il Golden Globe, e ad ottenere una nomination agli Oscar nella categoria Miglior canzone originale, un evento mai successo prima per un brano cantato completamente in italiano.

E poi le riprese di un film che la vede protagonista, sullo schermo e nella storia, diretto da Ivan Cotroneo e in uscita nel 2022 su Amazon Video. Le riprese si concluderanno a settembre e da lì subito l’instancabile Laura Pausini entrerà in studio per registrare il suo nuovo attesissimo album in uscita anch’esso nel 2022.

Solo dopo l’uscita del disco si potrà tornare a pensare ai live. Anche per questo la malinconia si fa sentire, tra i fan e per l’artista.

Il tour LauraBiagio nacque lontano dalle dinamiche di promozione di un album. Fu un’avventura in giro per gli stadi italiani che vedeva due amici e colleghi condividere la musica, una cosa che oggi, nell’epoca di tanti duetti studiati a tavolino, appare più unica che rara.

Del resto Laura e Biagio sono legatissimi. Il cantautore fu tra i primi nel 1993, dopo l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo con La solitudine, a scrivere alla Pausini per congratularsi.

Anni dopo Biagio avrebbe scritto ancora a Laura, questa volta canzoni. La prima nel 2000, Tra te e il mare, successo internazionale a cui fecero seguito altre bellissime canzoni come Vivimi e Lato destro del cuore.

Queste le parole postate dalla Pausini su Instagram…