Laura Pausini raduno 2020 Be me. Come è già noto da diversi mesi il prossimo 5 settembre Laura festeggerà 25 anni di attività del suo fan club ufficiale, il Laura4U, con un raduno che si svolgerà al Pala Pau di Faenza.

Be me non avrà un tema specifico come avvenuto negli ultimi raduni della cantante ma sfiderà i fan a essere Laura riproponendo, per chi lo vorrà, uno dei suoi look iconici sfoggiati in questi 25 anni di carriera.

L’evento si svolgerà al PalaPau, ovvero al Pala Cattani di Faenza che per quel giorno cambierà nome appositamente per Laura Pausini.

Ricordiamo che per partecipare all’evento è necessario iscriversi al fan club ufficiale dell’artista (clicca qui).

LAURA PAUSINI raduno 2020 scaletta Be me

Il Be me sarà un vero e proprio concerto unico in quanto la scaletta che Laura Pausini seguirà non sarà mai più riproposta.

Metà delle canzoni in scaletta saranno scelte dalla stessa Laura e saranno svelate solo il giorno stesso dell’evento per mantenere l’effetto sorpresa.

L’altra metà delle canzoni invece saranno scelte proprio dai fan di tutto il mondo che hanno dato l’adesione per partecipare all’evento.

Ogni mese infatti la Pausini chiamerà al telefono 3 fan che avranno la possibilità di scegliere una canzone da inserire nella scaletta del Be me.

Le prime tre chiamate sono già state effettuate ed oggi Laura ha svelato le canzoni scelte pubblicando un video delle chiamate sulla sua Instagram Tv.

I primi brani scelti sono: Siamo noi (Martina di Lavis, Trento), Amori infiniti (Vania Fortaleza, Brasile) e Simili (Sara, Perugia).

Nei prossimi mesi la scaletta andrà a comporsi e noi aggiorneremo questo articolo costantemente per tenerne traccia. A seguire la scaletta non in ordine di esecuzione:

Laura Pausini Be me scaletta