Laura Pausini: all’asta due capi per sostenere la causa LGBT

Nello scorso mese di giugno, il mese dedicato al Pride, Laura Pausini ha pubblicato sui proprio social alcuni scatti dove indossava dei capi “raimbow” per manifestare la propria vicinanza, nota da molti anni, alla causa LGBT.

Ora Laura ha deciso di mettere all’asta questi capi, che nel frattempo sono stati autografati dall’artista, per raccogliere soldi a favore dell’Arcigay Milano.

Per la precisione il ricavato sarà utilizzato per un housing assistito per le persone più in difficoltà e per il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano.

I capi indossati da Laura Pausini sono una maglietta e una giacca e sono all’asta su sito Ebay.it.

A questo link è possibile partecipare all’asta per la giacca mentre qui trovate quella per la maglietta.