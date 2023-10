Laura Bono: ecco le nuove date de “Scusate il ritardo tour 2023”

Laura Bono ha annunciato quattro nuovi appuntamenti live de “Scusate il ritardo tour 2023”. La tournée aveva visto il ritorno in scena della cantautrice da solista, dopo la parentesi nel progetto de Le Deva.

A maggio 2023, Laura Bono aveva tenuto tre date accompagnata dalla sua rock band: a Taneto (RE) il 5, a Roma il 12 e a Milano il 14. Adesso, l’artista è pronta a tornare live sempre con la sua band in quattro concerti autunnali. Le tappe del tour sono previste a Mezzago (MB), Napoli, Torino e Cagliari.

“Scusate il ritardo tour 2023” riporta Laura alla sua dimensione più naturale e non filtrata, quella dei palchi dal vivo e del contatto con il pubblico. L’artista si esibirà in un lungo set che ripercorrerà tutti i suoi maggiori successi. In scaletta, ci sarà anche l’ultimo singolo “A un passo”, pubblicato il 21 aprile 2023.

Laura bono, SCUSATE IL RITARDO TOUR AUTUNNO 2023

18 novembre 2023 – MEZZAGO (MB), Bloom

23 novembre 2023 – NAPOLI, Teatro Bolivar

09 dicembre 2023 – TORINO, sPAZIO211

29 dicembre 2023 – CAGLIARI, Cueva Rock

La produzione del tour è a cura di Freak&Chic. I biglietti sono in vendita su Ticketone.

