In archivio anche l’edizione 2020 de L’Anno Che Verrà, il programma televisivo di Rai 1 che accompagna i telespettatori verso l’anno nuovo.

Amadeus, coadiuvato da Gianni Morandi, si è distinto presentando uno show insolito, ma gradevole, in cui la musica è stata la protagonista principale.

Al termine del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Gianni Morandi ha aperto la serata interpretando il brano L’Anno Che Verrà. Il pezzo, originariamente inciso da Lucio Dalla nel 1979, è risultato quanto mai profetico e dona un messaggio di speranza importante, che è poi quello che tutti noi vorremmo per il 2021.

L’ANNO CHE VERRÀ

Gianni Morandi si è reso protagonista di una gaffe con Gaia, la cantante vincitrice dell’ultima edizione di Amici (ne abbiamo parlato Qui). Ma si sono verificati problemi tecnici anche nelle esibizioni di Rita Pavone, Piero Pelù e della coppia Raf e Umberto Tozzi. Tutti artisti che, questo va detto, hanno scelto di esibirsi dal vivo a differenza di alcuni colleghi più giovani che hanno optato per il playback.

La scelta di sottotitolare i brani ha permesso al pubblico a casa di sentirsi ancora più coinvolto in uno show insolito, ma dal tono familiare.

Una bella conferma per Amadeus che più volte ha scherzato sulla lungaggine della serata, lanciando idealmente la volata al Festival di Sanremo 2021.

La serata è stata vista da 8.152.000 telespettatori con uno share pari al 33,90%. Lo scorso anno L’Anno Che Verrà andò in onda da Potenza e incollò ai teleschermi 4.772.000 spettatori. Lo share fu 30,4%.

In termini di valori d’ascolto assoluti l’edizione 2020 de L’Anno Che Verrà è la più vista in assoluto. Per quanto riguarda lo share, invece, il record appartiene all’edizione 2005. Condotta da Carlo Conti in diretta dal Piazzale Federico Fellini di Rimini, totalizzò uno share del 41,12%.

Un bel modo per chiudere il 2020 e ripartire con un sottofondo musicale e di intrattenimento piacevole.