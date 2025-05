LALA pubblica l’EP “SSM” un’ode alla vulnerabilità e al desiderio

Fuori il nuovo EP di LALA SSM (acronimo di Sexy Sad Music) per Indaco Records, distribuito da Virgin Music Group e prodotto insieme a AINE’ e Manuel Finotti.

“SSM è un’ode alla vulnerabilità e al desiderio. La focus track ‘Come volevi tu’, costruita attorno a un ritornello che risuona come un mantra liberatorio ‘Non mi manchi più / come volevi tu’ incarna il distacco definitivo da un passato ingombrante, e segna la fine di una versione di sé stessi per far spazio a una nuova. La voce femminile di Raeeda, misteriosa ma magnetica, arricchisce l’arrangiamento con un’eleganza rétro che ricorda le pellicole d’altri tempi”

LALA non si limita a cantare ma narra, riflette e soprattutto costruisce un mondo in cui essere sexy e tristi non è una contraddizione, ma un atto di resistenza emotiva.

SSM segue al primo EP CHIAROSCURO realizzato in collaborazione con il produttore Mark Ceilling e gli autori Francesco Sponta e Martina May e ai singoli Giù e Bratislava.

LALA – SSM – tracklist

Livido – Autore e Compositore: Luca Lala

Seta – Autori e Compositori: Luca Lala e Francesco Sponta

Come volevi tu (feat. Raeeda) – Autori: Luca Lala, Chiara Macheda, Arnaldo Pio Santoro, Compositori: Luca Lala, Arnaldo Pio Santoro

PollyPao – Autori e Compositori: Luca Lala, Francesco Sponta e Arnaldo Pio Santoro

Amen – Autore: Luca Lala, Compositori: Luca Lala, Antonio Falanga

In Seta e Livido, già incluse in playlist editoriali come New Music Friday, Anima R&B e Fresh Finds di Spotify, descrivono con toni soffusi le sfumature di un amore tanto fisico quanto psicologico.

In PollyPao, invece, è il caos mentale, la disillusione, l’allucinazione emotiva.

Amen è un’invocazione laica al lasciar andare: “Le persone muoiono, i no si accettano. A volte ci resta solo polvere”

Immagine di copertina di Luca Putaggio