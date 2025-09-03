3 Settembre 2025
Condividi su:
Laila Al Habash: il singolo “Tuareg” anticipa il nuovo disco

Il brano, prodotto da Niccolò Contessa, è stato presentato in anteprima con una performance per NPR World Café

Laila Al Habash lancia il brano "Tuareg"
Tuareg è il titolo del nuovo singolo di Laila Al Habash, disponibile negli store digitali dal 29 agosto 2025. Il brano (rilasciato da Undamento under exclusive license M.A.S.T./Believe) è estratto dal nuovo album della cantautrice, in uscita in autunno.

Laila Al Habash ha presentato il brano in anteprima live a giugno. L’occasione è stata l’esclusiva performance realizzata per NPR World Cafè, format dal vivo del più importante network di radio indipendenti nordamericane.

Laila Al Habash pubblica "Tuareg"

Dopo l’uscita di Fumantina a fine maggio, con Tuareg Laila prosegue il percorso verso la pubblicazione del suo secondo disco. “Questa è stata la prima canzone che ho scritto per il nuovo album”, racconta la cantautrice. “È venuta fuori tutta d’un fiato, come se avesse preso vita da sola — un po’ come quando scoppia un pianto improvviso e, subito dopo, ci si sente più leggeri. È nata così, spontaneamente, mentre affrontavo la mia prima estate torrida passata a Milano, senza niente di particolare da fare e con la voglia di struggersi che hanno i disperati”.

“Tuareg” presentata da Laila Al Habash

Tuareg è prodotta da Niccolò Contessa, con cui Laila ha collaborato in tutti i suoi progetti precedenti. L’artista racconta che “fin da subito Tuareg ha avuto una sua forza, una sua indipendenza. L’ho scritta con chitarra e voce, e non è mai cambiata dalla prima versione. Ho registrato al volo una demo e l’ho mandata a Niccolò Contessa, chiedendogli se avesse voglia di occuparsi della produzione, perché sapevo che avrebbe saputo valorizzarla e darle un tocco speciale. Gli è piaciuta immediatamente”.

Laila Al Habash sottolinea di aver voluto mantenere la canzone “il più possibile essenziale: solo chitarra acustica, una sola traccia vocale, qualche intervento discreto di fiati, un accenno di batteria acustica sul finale e alcune registrazioni ambientali che Niccolò aveva fatto su una spiaggia durante una giornata fuori stagione. In sottofondo si sentono bambini che giocano in lontananza e il rumore delle onde che si infrangono sulla riva”.

All Music Italia

