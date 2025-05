Dopo averlo presentato in anteprima al MI AMI Festival, Laila Al Habash annuncia l’uscita di Fumantina (Undamento / M.A.S.T. / Believe), il suo nuovo singolo disponibile in digitale da mercoledì 28 maggio alle 14:00.

Tutto il nuovo progetto, che culminerà con l’arrivo del nuovo album in uscita in autunno, arriva a Laila durante un sogno, dal quale mette in ordine i pensieri e mette a fuoco l’esigenza di parlare di quella sensazione d’ansia nel sentirsi sempre in anticipo o in ritardo e del tentativo di trovare un proprio centro in un mondo sempre più veloce. Ne parla così:

«Tendo a pensare di dover essere perennemente produttiva, di mettere a frutto tutto il tempo disponibile. Questa cosa, alla lunga, mi sono accorta che mi faceva male, quindi ho cercato di iniziare a pensare il tempo in maniera differente».

In più, Fumantina fa capire l’importanza del saper aspettare, del non sentirsi sempre necessariamente produttivi e sottolinea il potere terapeutico della noia.

È importante essere consapevoli del valore del proprio tempo, soprattutto per una generazione – la sua – bombardata dall’eccessiva e compulsiva necessità di essere sempre attivi e reperibili.

Ed è qui che nasce il diritto alla disconnessione, la libertà di lasciare fluire il proprio pensiero e di alimentare la propria creatività per creare un proprio mondo.

«È una canzone che ho scritto tempo fa, ci ho messo molto a finirla. In realtà, ho corretto ben poco della prima bozza, ma non ero pronta a pubblicarla, anche se tuttora fotografa una visione delle cose che continua ad appartenermi. È un brano speciale, che entra in contatto con la me che ha iniziato a fare musica»

LAILA AL HABASH, “FUMANTINA”: IL VIDEOCLIP

Insieme alla pubblicazione digitale, Fumantina sarà accompagnato da un videoclip con la regia di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli (Ground’s Oranges), che uscirà in contemporanea. Inoltre, al suo interno comparirà anche un’anticipazione del nuovo album, con un cameo di Laila da rintracciare come se fosse una caccia al tesoro.

Nel videoclip ufficiale, Laila Al Habash elenca una parte delle “100 regole per sconfiggere la rabbia”, mentre si sviluppa la storia di due amiche che affrontano una serie di situazioni avventurose e quotidiane.

Come didascalie surrealiste, compaiono in video a commentare le immagini, alcune regole legate alla gestione della più controversa delle emozioni:

Perditi, per trovare nuove strade dentro te

Imparare a perdere il treno è salire su se stessi

Fai una torta e non mangiarla, serve l’assenza

Medita mentre ti provocano. Come bere té nell’uragano

Abbraccia un semaforo! Impara a fermarti

Per l’amor di dio balla, se pensi di non poterti fermare