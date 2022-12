Laura Pausini dopo la vittoria del 2020 porta ancora due suoi talenti in finale a La Voz Espana

Come è nota da qualche settimana Laura Pausini è tornata a ricoprire il ruolo di coach/giudice a La Voz Espana, la versione spagnola di The Voice. Per la cantante, unica italiana a ricoprire questo ruolo, è la terza volta e per la seconda volta porta in finale ben due dei suoi talenti.

La Pausini, che in passato ha ricoperto il ruolo di giudica anche a La banda, X Factor Espana e nella versione messicana di The Voice, è entrata per la prima. volta nel cast de La Voz Espana nella terza edizione trasmessa su Antena 3 nel 2015. In quell’anno portò uno dei suoi talenti in gara, Maverick Lopez, a classificarsi terzo.

In seguito Laura scrisse per lui il brano Como yo sabría insieme a Virginio (vedi qui).

Dopo cinque anni, nel 2020, la Pausini è tornata a ricoprire il ruolo di giudice riuscendo nell’impresa di portare in finale due concorrenti: Paula Espinosa e Kelly Isaiah Ogbebor. La prima arrivò terza mentre Kelly vinse la settima edizione del programma.

Il ritorno di Laura Pausini in questa nona edizione de La Voz Espana è stato annunciato a settembre scorso (vedi qui). Ora, due mesi e mezzo dopo, la cantante è l’unica dei quattro coach che è riuscita a portare nella finale a quattro due dei suoi talenti: Ana Gonzáles e Sergio Del Boccio. Se per uno di loro dovesse arrivare la vittoria la Pausini sarebbe la prima coach del programma ad aver conquistato due vittorie in questo ruolo.

Di sicuro questa del 2022 è stata un’edizione di grande successo anche per Laura che ha tenuto banco con la sua ironia e delle divertenti gaffe che hanno fatto il giro di TikTok. A seguire l’esibizione della cantante sulle note della versione spagnola di E ritorno da te.

Che dire… l’appuntamento con la finale è fissato per venerdì 16 dicembre 2022. In bocca a lupo a Laura Pausini e ai suoi talenti in gara.