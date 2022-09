Laura Pausini torna per la terza volta nelle vesti di giudice e coach a La voz España

La nostra Laura Pausini è tra le artisti più ricercate nei paesi latini per partecipare in veste di coach/giudice ai talent show e quest’anno sarà ancora parte del cast de La voz España, la versione spagnola di The Voice.

In realtà la cantante è sempre stata ricercata per questo ruolo anche in Italia, da X Factor ad Amici passando per lo stesso The Voice. La cantante ha però giustamente scelto di ricoprire questo ruolo solo all’estero, per mantenere intatta la propria popolarità, mentre nel suo paese natio appare giustamente per grandi eventi in veste di ospite, conduttrice o con speciali sulla sua carriera.

La prima esperienza da conduttrice in Italia è stata nel 2009 in Due con Tiziano Ferro ma vanno sicuramente ricordati anche lo show con Paola Cortellesi, Laura & Paola del 2016, e la co-conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022.

Tornando all’argomento talent show Laura è pronta a tornare in onda su Antena 3, in Spagna, con La voz España 2022,

È la terza volta che la Pausini ricopre questo ruolo nella penisola Iberica. La prima volta fu nel 2015 (in onda su Telecinco) e la seconda nel 2020 anno in cui ha portato alla vittoria una delle artista della sua squadra, Kelly Isaiah (vedi qui).

E quella del 2020 non è stata la prima volta che Laura Pausini ha portato in trionfo un suo talento. Era già successo nel 2017 a La Voz Mexico con Luis Adrián (qui i dettagli).

La cantante infatti, oltre che nelle versione spagnola di The Voice è stata giudice/coach anche nella versione messicana (nel 2014 e nel 2017) oltre che nel talent dedicato alle band ideato da Simon Cowell, La Banda (anni 2015 e 2016, di base a Miami).

Laura Pausini La voz España 2022

Quella del 2022 sarà la nona edizione del programma e vedrà alla guida Eva González. Al fianco di Laura Pausini in veste di coach ci saranno Luis Fonsi, Pablo López e Antonio Orozco. Ad oggi il programma ha avuto 14 coach di cui 10 spagnoli e un artista messicano, uno della Colombia e uno di Porto Rico. Questo fa di Laura l’unica artista europea non spagnola ad aver ricoperto questo ruolo in quanto riconosciuta in tutti i paesi latini come un artista di casa.

Il ritorno della Pausini è stato presentato sui social del programma così:

“Questa nuova stagione avrà una sorpresa che delizierà i grandi fan del programma, il ritorno di uno dei suoi allenatori più amati, Laura Pausini.“

Curiosità: Nek e Tiziano Ferro parteciparono alla prima edizione, nel 2012, nelle vesti di consulenti degli allenatori.