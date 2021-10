Fiorella Mannoia torna in tv dal 25 ottobre con “La versione di Fiorella”

La versione di Fiorella è il titolo del nuovo programma di Fiorella Mannoia in partenza oggi, lunedì 25 ottobre, nella seconda serata di Rai3.

Il programma prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) e si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze.

Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che interverranno nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno ed ovviamene la musica sarà, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio uno degli elementi del racconto.

Ne La versione di Fiorella le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: ritroveremo attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie.

La versione di Fiorella: ospiti delle prime puntate

L’appuntamento è fissato per tutti i lunedì, giovedì e venerdì e, nella prima puntata, saranno ospiti Sigfrido Ranucci, Caparezza, e lo chef Gennaro Esposito.

Protagonisti della seconda puntata, in onda giovedì 28 ottobre, Willie Peyote e Zerocalcare mentre a chiudere la settimana, venerdì 29 ottobre ci saranno Fulminacci e Claudio Santamaria.

Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La regia del programma è affidata a Flavia Unfer mentre il team autorale è composto dalla stessa Fiorella Mannoia, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Pietro Galeotti, Antonio Pascale, Simone Di Rosa, e Carlo Di Francesco che ne cura anche la direzione musicale.

La versione di Fiorella è una produzione Rai3 e Friends&Partners.