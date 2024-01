La Stanza dei Trofei: gli artisti dei Talent Show più certificati dalla FIMI. Marco Mengoni senza rivali.

Quali sono gli artisti dei talent show più certificati dalla FIMI?

Da Amici di Maria De Filippi a X-Factor, sono tantissimi gli artisti (o aspiranti tali) passati da un’edizione di un talent show. Ma vi siete mai chiesti quali sono che, in termini di unità certificate, hanno raggiunto i più alti riconoscimenti da parte della FIMI tra dischi d’ORO e di PLATINO?

I nomi passati in questi anni sono davvero tantissimi. Per questo motivo analizzeremo nel dettaglio i primi 20, mentre per i restanti (oltre 50!) andremo a indicare solo il totale di unità certificate e il più alto riconoscimento ottenuto per album e singolo.

Stanza dei Trofei (classifica generale)

Stanza dei Trofei di Venere (certificazioni assegnate alle donne)

ATTENZIONE

L’articolo è reltivo alle certificazioni ricevute da album e brani fino alla settimana 52/2023. Sono già state pubblicate le certificazioni della prima settimana del 2024 (leggi qui per il dettaglio).

