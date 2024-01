Certificazioni FIMI 1: il 2024 parte col botto per i dischi di Calcutta. “Souvenir” di Emma è certificato oro

Certificazioni FIMI settimana 1 2024.

Prima settimane del nuovo anno e grande partenza per Calcutta che viene certificato non soltanto per l’ultimo album e relativo singolo ma anche per il progetto precedente. Tra le tante certificazioni Urban da segnalare che l’ultimo, bellissimo (qui la recensione), disco di Emma è disco d’oro.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Cifra record per un singolo internazionale in Italia per “QUEVEDO: Bzrp Music Session, Vol. 52” di Bizzarrap & Quevedo che conquista il SETTIMO DISCO DI PLATINO per le oltre 700.000 unità/copie.

DISCO DI PLATINO a “Ojitos lindos” di Bad Bunny & Bomba Estéreo oltre che alla hit di fine anni ’90, “Barbie girl” degli Aqua. Oro invece per “Casanova” di Soolking & Gazo, “Strangers” di KenyaGrace e “Run this town” di Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per “Luv is Rage 2” di Lil Uzi Vert e “What a time to be alive” di Tom Walker.

