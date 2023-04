La Rappresentante di Lista si reinventa in chiave sinfonica con LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA

La Rappresentante di Lista annuncia un disco in uscita il 14 Aprile. Si tratta di LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA registrato la scorsa estate al Ravenna Festival.

LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA verrà pubblicato il prossimo 14 aprile per Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy e sarà disponibile in doppio vinile, CD e in formato digitale.

Il disco è stato registrato lo scorso anno al Ravenna Festival, dove La Rappresentante di Lista si è esibita insieme all’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta dal Maestro Carmelo Emanuele Patti, uno dei composer più affermati tra le etichette internazionali e le piattaforme universali come Netflix.

Si è trattato di un evento unico nel suo genere, una performance che ha visto l’artista indie accompagnata da una formazione sinfonica, che ha riarrangiato per l’occasione il repertorio di LRDL. La tracklist ripercorre parte del vasto repertorio dell’artista, dalle hit Amare e Ciao Ciao, ai pezzi più evocativi come Religiosamente, Paesaggi Stranieri e Questo Corpo, fino a brani più uptempo come V.G.G.G. e Alieno.

L’arrangiamento di Patti e l’intervento dell’Orchestra Corelli hanno dato una nuova linfa ed energia all’elemento più cara a LRDL, quella live. L’album è un deciso cambio di atmosfera rispetto alla versione in studio, con un sound più ampio e maestoso, che fa emergere tutta la potenza emotiva delle canzoni.

La Rappresentante di Lista ha sempre mostrato una grande cura per la parte musicale dei suoi brani, facendo della sperimentazione una delle sue caratteristiche distintive. Questo nuovo episodio discografico conferma la sua attitudine innovativa, attraverso l’incontro tra la sua musica e l’Orchestra Arcangelo Corelli, che ha dato vita ad un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

LRLD – LIVE WITH ORCHESTRA è una release imperdibile per tutti gli amanti della musica indie e sinfonica, che potranno godere dell’incontro tra due mondi diversi ma allo stesso tempo complementari.

Di seguito la tracklist.

LATO A

1. Religiosamente

2. Sarà

3. Gloria

4. V.G.G.G.

5. Alieno

6. Invasione

LATO B

1. Giovane Femmina

2. Woow

3. Fragile

4. Questo Corpo

LATO C

1. Amare

2. Paesaggi Stranieri

3. Panico

4. Mai Mamma

6. Maledetta tenerezza

LATO D

1. Diva

2. Ciao Ciao

3. Resistere

4. Oh Ma Oh Pa