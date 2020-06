La musica sta provando a superare il momento difficile e prova a tornare in marcia. Dopo gli annunci dei primi concerti degli artisti di Otr Live all’Auditorium di Roma, nei giorni scorsi sono stati confermati due grandi eventi: il Power Hits Estate 2020 di Rtl 102.5 e e i Music Awards 2020, i premi della musica italiana.

Power Hits Estate 2020

A confermare il ritorno della manifestazione estiva organizzata dalla radio leader in Italia è stato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, in un’intervista rilasciata proprio a Rtl 102.5.

“Ci stiamo lavorando anche se siamo in un periodo in cui le certezze non sono tantissime. L’Arena in questo momento è costretta ad una capienza di mille persone che è veramente pochissima cosa rispetto alle 15.000 che può ospitare e alle quasi 3.000 che abbiamo costruito seguendo un protocollo sanitario ristrettissimo. Sono certo che arriveremo a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissi.“

Queste le dichiarazioni del sindaco.

Lo show avrà luogo il 31 agosto 2020 all’Arena di Verona. L’evento non si svolgerà con pubblico presente in quanto, visto le attuali disposizioni di legge sugli assembramenti, i costi per sostenere l’evento sarebbero troppo alti.

Music Awards 2020

Sempre all’Arena di Verona avranno luogo i Music Awards 2020, i premi della musica italiana che slittano di qualche mese. Il tradizionale appuntamento di giugno in onda su Rai slitta infatti al mese settembre.

A condurre la manifestazione, per il nono anno consecutivo, sarà Carlo Conti. Il presentatore ha dichiarato quanto segue: