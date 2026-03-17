Ainé, Filippo Bubbico e Lauryyn insieme nel singolo LA MIA LUCE che anticipa l’EP Luna piena

Tre voci e tre sensibilità diverse che si incontrano in un progetto comune. Ainé, Filippo Bubbico e Lauryyn pubblicano il 13 marzo LA MIA LUCE, singolo che anticipa l’EP Luna piena, in uscita il 27 marzo per Sun Village Records. Il brano segna l’inizio di una collaborazione tra tre artisti tra i più interessanti della scena soul e R&B italiana contemporanea, dando vita a un progetto che mette al centro atmosfera, emozione e ricerca sonora.

Con LA MIA LUCE, il trio propone una ballad soul essenziale e intensa che racconta l’amore come punto di riferimento emotivo, una presenza capace di orientare anche nei momenti di fragilità e confusione.

Ainé, Filippo Bubbico e Lauryyn – il significato di LA MIA LUCE

Il cuore del brano sta proprio nell’immagine della luce: una metafora semplice ma potente che diventa simbolo di guida, protezione e riconoscimento reciproco. In LA MIA LUCE l’amore non è descritto come qualcosa di perfetto o rassicurante in senso assoluto, ma come un luogo fragile in cui ritrovarsi anche quando tutto intorno sembra incerto.

Il racconto si muove tra vulnerabilità e fiducia. Cercarsi, nel testo, significa soprattutto riconoscersi: accettare le paure, i silenzi e le distanze, trovando nell’altro una presenza capace di restare. È proprio in questa dimensione emotiva che il brano costruisce la sua atmosfera notturna, sospesa e delicata.

La produzione segue la stessa direzione narrativa: calda, minimale, quasi rarefatta. Gli arrangiamenti lasciano spazio alla voce e alle parole, trasformando il brano in una sorta di dialogo intimo tra interpreti e ascoltatore.

Le frasi che ritornano nel brano assumono la forma di un mantra, rafforzando l’idea che la luce dell’altro possa diventare un appiglio emotivo, qualcosa a cui aggrapparsi quando il caos e le incertezze prendono il sopravvento.

Un incontro tra tre protagonisti della scena soul e R&B italiana

La collaborazione tra Ainé, Filippo Bubbico e Lauryyn unisce tre percorsi artistici diversi ma complementari.

Ainé, nome d’arte di Arnaldo Santoro, è uno dei riferimenti del soul e neo soul italiano: cantante, autore e polistrumentista con formazione internazionale tra Los Angeles e il Berklee College of Music di Boston, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Giorgia, Marco Mengoni, Ghemon e Willie Peyote.

Filippo Bubbico è musicista e produttore con un’attività che attraversa diversi continenti. Formato tra Milano e New York, si muove tra produzione, composizione e performance live, con progetti che spaziano dalla musica elettronica alle colonne sonore per cinema, televisione e videogiochi.

Lauryyn, invece, è una delle voci emergenti più interessanti del nu soul italiano. Il suo percorso mescola R&B, jazz ed elettronica sperimentale e negli ultimi anni l’ha portata su palchi come il MI AMI Festival e in contesti internazionali, oltre a contribuire alla colonna sonora della serie Skam Italia.

L’EP Luna piena in arrivo il 27 marzo

LA MIA LUCE rappresenta il primo capitolo di Luna piena, EP nato dalla collaborazione tra i tre artisti e in uscita il 27 marzo. Il progetto promette di esplorare ulteriormente il dialogo tra soul, R&B e atmosfere elettroniche, mettendo al centro una scrittura emotiva e una produzione attenta ai dettagli sonori.

Un lavoro che punta a raccontare emozioni intime e universali attraverso una dimensione musicale raffinata, in cui la luce, proprio come suggerisce il titolo del singolo, diventa simbolo di orientamento nelle relazioni e nei sentimenti.