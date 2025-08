Dopo vent’anni, il gruppo pioniere dell’hip hop napoletano La Famiglia pubblica in digitale l’album “Pacco”

Dopo 21 anni dalla sua pubblicazione, il secondo album Pacco (Polemics LLC / Warner Music Italy) dello storico gruppo partenopeo La Famiglia torna disponibile da venerdì 26 settembre in una doppia veste. Per la prima volta in assoluto verrà pubblicato in formato digitale e in una nuova edizione speciale solo vinile colorato, già disponibile in pre-order cliccando il link QUI.

La formazione de La Famiglia è composta da Polo, Sha-One e DJ Simi e ha aperto la strada percorrendo i primi passi della musica rap in Campania.

Con la pubblicazione in digitale dell’album non c’è solo il recupero di un’opera centrale nel panorama hip hop italiano, ma anche la celebrazione di una tappa fondamentale nella storia della musica partenopea.

Pubblicato originariamente nel 2004, Pacco rappresenta un’evoluzione importante nel percorso artistico del gruppo dopo la pubblicazione di 41° Parallelo, l’album di debutto del 1998. Al suo interno, si alternano ballad, brani che offrono uno sguardo più intimo e riflessivo e brani che incarnano pienamente i valori fondanti della cultura hip hop: pace, amore, unità e condivisione.

Più suonato e con un uso ridotto di campionamenti rispetto all’esordio, Pacco conserva l’ironia tagliente che ha sempre contraddistinto La Famiglia, senza rinunciare all’impegno sociale e alla narrazione di una Napoli complessa e a tratti malinconica.

Di seguito la tracklist completa di Pacco, l’album de La Famiglia:

Priann ‘E Pazziann

Amici

Fore

Tre piccerille

Tumità

Rimme C’Bbuò

Mal’ Acqua

I segni del nostro tempo

Suonn’

Dimmi di sì

Smog

I giradischi

Brutto Mestiere

Sott’E’ngopp

Pe’sord

Brek a Canale

Eclettico

LA FAMIGLIA, CHI SONO

Fondato a Napoli nel 1993, La Famiglia è un trio composto da Polo (Alberto Cretara, in arte Extrapolo), Sha-One (Paolo Romano) e DJ Simi (Simone Cavagnuolo).

Considerati tra i pionieri del rap italiano e creatori della scena napoletana, i tre artisti si distinguono fin dall’inizio per l’uso identitario del dialetto napoletano nei testi, unito ad un sound che fonde l’hip hop newyorkese e la musica partenopea.

Dopo anni di collaborazioni con nomi come Neffa, Chief & Soci e DJ Enzo, nel 1998 pubblicano l’album d’esordio 41° Parallelo, oggi riconosciuto come una pietra miliare dell’hip hop nazionale.

In oltre trent’anni di attività, La Famiglia ha calcato i palchi dei principali festival italiani ed europei, arrivando fino a New York nel 2005 dove ha condiviso il palco con leggende della musica hip hop americana.

La Famiglia rappresenta un punto di riferimento storico e culturale: il primo collettivo ad aver elevato il dialetto napoletano a lingua ufficiale del rap, influenzando intere generazioni di artisti e contribuendo in modo determinante alla diffusione dell’hip hop nel Sud Italia.

Foto di copertina a cura di Mario Spada