E’ passato poco più di un mese dall’uscita per l’etichetta Da 10 Production del nuovo singolo de La Camba Facci Caso (ne abbiamo parlato Qui). Ora il brano è disponibile in una versione alternativa con un omaggio alla Sardegna, terra in cui la cantautrice è nata e cresciuta.

“Un ulteriore tuffo per ‘Facci Caso’ dentro la vita e la vitalità di un suono, quello della lingua sarda che aggiunge calore, colore e spessore alla mia fierezza italiana…”

Queste le parole de La Camba. La cantautrice prosegue.

“‘Facci Caso – Poni A Menti’ è un omaggio alla mia terra, la Sardegna, così profumata di tradizione, valori e cultura.”

Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo album, il terzo de La Camba, che non mancherà di regalare sorprese. La cantautrice già con i precedenti Magari oppure no del 2010 e Buonanotte sognatori del 2013 ha dimostrato un’attitudine a sperimentazione e a contaminazioni inaspettate.

LA CAMBA FACCI CASO – PONI A MENTI (SARDINIAN VERSION)

La versione originale del singolo de La Camba è già nelle playlist di numerose radio, anche di network nazionali. Un buon riscontro per un prezzo davvero pregevole.

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato da Jacopo Duranti. Un racconto per immagini che raccoglie i filmati inediti di backstage, realizzati durante le riprese del video ufficiale.