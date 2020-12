L3nto affronta le incertezze della sua generazione nel brano “Luca”

L3nto (all’anagrafe, Luca Lentini) lancia il singolo Luca, dopo i brani Senza un briciolo di Love feat. Kevin Payne e Rockstar RMX. Con questo pezzo, prodotto da Apollø e già disponibile sulle piattaforme digitali dal 18 novembre 2020, il cantante vuole smuovere le coscienze.

Luca è un brano autobiografico, introspettivo e riflessivo, che racchiude un’analisi accurata di una generazione: quella cui appartiene anche l’artista. Il testo è diretto e viscerale, arriva all’ascoltatore senza filtri. L’obiettivo di L3nto è di dar vita ad un rap cantautorale, che racconta il vissuto, la gente e i problemi parlando senza barriere. A tal fine, il sound è raffinato e imbastito su un flow fluido e incalzante, così da rendere la musica (e il messaggio) fruibile a tutti.

Luca: un brano tra realtà, flashback e fantasia

L3nto racconta la sua generazione attraverso le incertezze, le paure e le difficoltà che deve affrontare. Il testo di Luca recita infatti: “Regalo mani a chi non ha forze o una pietra pomice (…) Mamma sapeva, mi disse: Luca aiuta per sempre la vita è fatica e si suda”. Il cantante rappresenta una verità, a volte scomoda, con la convinzione che la musica può raggiungere i cuori delle persone e cambiare le cose.

Luca contiene anche la descrizione dei timori di una generazione che è sovraesposta e sovrastimolata, ma raramente ascoltata e presa in considerazione. I disagi che caratterizzano la vita dei giovani, sono ignorati. “Strade brulicanti di sciami, di vagabondi, di api. / Non c’è più miele e mi chiami. / Non so se m’ami o mi odi, ma se mi chiami, / da domani, io mi apro come libri di Quasimodo”. Giovani a cui “sembra di stare in un cabaret”, a cui l’artista augura “un giorno qualcosa vi cambierà”. E che sia qualcosa di positivo.

La canzone è frutto del trascorso di L3nto, che si fonde al trascorso di ognuno di noi. Luca è il racconto di chi ha vissuto quel trascorso e non vuole perdere tempo a piangere su se stesso, ma vuole trovare il coraggio e la forza per affrontare il futuro. Il brano racchiude le esperienze dell’artista, che si aggiungono all’osservazione attenta di ciò che ci circonda.

L3nto descrive così il pezzo: “Dall’incontro tra un’analisi autentica del mio vissuto e l’osservazione dei comportamenti della mia generazione nasce “Luca”: nel brano emergono l’insoddisfazione, la necessità di esporsi e la fugacità delle emozioni che caratterizzano il mondo con cui mi confronto quotidianamente. Un viaggio introspettivo che abbraccia realtà, flashback e fantasia”. Elementi questi che diventano un tutt’uno in un pezzo che invita a guardarsi dentro, scorgere le proprie insicurezze e trasformarle in forza.

Ecco chi è L3nto

L3nto è lo pseudonimo di Luca Lentini, cantautore italiano che fonde rap e pop per dar vita ad uno stile personale, caratterizzato da una scrittura graffiante e diretta. Nato tra le periferie nord-ovest di Milano, a 13 anni inizia a studiare chitarra elettroacustica presso l’Accademia del Suono e, successivamente, batteria e percussioni. Le sue influenze musicali oscillano così tra Rock, Blues, Rap, Hip Hop e Pop.

Dopo un intenso trascorso da calciatore professionista ed un grave infortunio che lo costringe a ritirarsi a soli 20 anni, L3nto decide di dedicarsi alla formazione e di scoprire nuove realtà con cui misurarsi. Si laurea in Svizzera in Hotel Management, per poi proseguire il suo percorso professionale tra Stati Uniti, Inghilterra e Portogallo. Le esperienze che lo portano in giro per il mondo, lo inducono ad iniziare a scrivere i primi testi, incentrati sul proprio vissuto ed a comporre i primi arrangiamenti musicali. Fatto ritorno in Italia, carico di esperienze e idee da raccontare, si lega all’etichetta Artist First, con cui dà il via al proprio percorso artistico nel 2020.

Con le sue prime release, Senza un briciolo di Love e Rockstar RMX, L3nto mostra un forte approccio al mondo urban, attraverso un linguaggio personale ed empatico. L’obiettivo è creare musica alla portata di tutti, così sperimenta ogni tipo di suono e strumento, accostandoli a metriche e melodie moderne. Con l’uscita del singolo Luca, mette in evidenza il suo linguaggio e la sua impronta stilistica grazie ad un pezzo introspettivo, profondo e riflessivo.

Per seguire L3nto, potete visitare il suo profilo Instagram.