E’ ora disponibile per l’etichetta Aloha Dischi (distribuzione Artist First) il nuovo Ep dei Kutso E’ andata così, tre tracce nate durante il lockdown.

Il nuovo progetto arriva a due anni di distanza da Che Effetto Fa?, pubblicato nel settembre 2018 e lanciato dal singolo Il Segreto di Giulio, proposto in un divertente e inedito duetto con l’attore Giulio Berruti (ne abbiamo parlato Qui).

E’ andata così si può considerare come una sorta di diario musicale in cui sono raccolti pensieri, considerazioni e sensazioni riguardo al tragico momento che abbiamo vissuto.

Faccio un beat e te lo mando, ti va?’ Dopo alcuni secondi di silenzio teso, Chiazzetta ha risposto ‘manda’, così ho fatto questo beat con gli accordi di m8nstar di Tha Supreme adattati alla batteria di Walk This way e gliel’ho inviato.

Queste le parole di Matteo Gabbianelli. Il leader dei Kutso prosegue:

“Mi sono fomentato all’ennesima potenza e ho tirato fuori un ritornello che sposta tutto il pezzo da un’altra parte, indefinita, spaziale e addio agli anni ‘80.

La traccia, che quarantenamente abbiamo chiamato ‘Casa Dolce Casa’, delinea un mondo di chiappe chiare e fiori di Bach ed è la degna conclusione dell’EP ‘È andata così’ in uscita il 23 Giugno su tutte le piattaforme per Aloha Dischi e distribuito da Artist First.

Il video creato in solitaria dal geniale attore e regista Valerio Desiró è una sua interpretazione della quarantena in chiave Bacardi Breezer. In uscita su Youtube il 30 Giugno.”