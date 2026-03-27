27 Marzo 2026
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27 Marzo 2026

Kophra: il vuoto dopo un amore è grande come una “Capitale” nel nuovo singolo

Il giovane cantautore toscano torna con una riflessione sul vuoto e sui ricordi che restano dopo la fine di una storia.

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Kophra, copertina del nuovo singolo “Capitale”
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Dopo un’estate passata sui palchi dell’RDS Summer Festival e del Vertical Tour di Radio Deejay, per Kophra è tempo di aprire un nuovo capitolo musicale. Da mercoledì 25 marzo è su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo, Capitale, un brano che racconta il vuoto lasciato dalla fine di una relazione, trasformando i dettagli più semplici della quotidianità in un’emozione universale.

Il brano, distribuito da Emi/Universal Music Italia, è stato scritto dallo stesso artista (il cui vero nome è Mario Cofrancesco) insieme a Mose e prodotto da Sventura. La canzone esplora quella sensazione di assenza che riempie ogni spazio, dove gli oggetti dimenticati diventano il simbolo di una storia finita ma ancora presente nei ricordi.

KOPHRA, IL VUOTO GRANDE COME UNA CAPITALE

Il testo di Capitale si muove attraverso immagini intime e personali, in cui è facile riconoscersi: le sigarette dimenticate sul tavolo, i vestiti da buttare, i cassetti pieni di oggetti che improvvisamente cambiano di significato. È da qui che nasce la metafora che dà il titolo al brano: un vuoto emotivo così grande da essere paragonato a una capitale.

«Mi hai lasciato le tue sigarette, ho ricominciato a fumare… oltre ai tuoi vestiti da buttare c’è un vuoto grande come una capitale», canta Kophra nel ritornello, usando parole semplici e dirette per descrivere un sentimento complesso, a metà tra la malinconia e la presa di coscienza.

Con questo singolo, il cantautore toscano classe 2005 consolida un percorso artistico che lo ha visto crescere rapidamente, dalla semifinale di Una Voce per San Marino fino alle aperture dei concerti di artisti come Alfa e i The Kolors. Un percorso che unisce un pop diretto e sincero a una scrittura sensibile, confermandolo come una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena musicale italiana.

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