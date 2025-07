Kimono torna con Freddo Siderale, tra elettronica e gelo emotivo

Kimono Freddo siderale, testo e significato del nuovo singolo della cantautrice.

Freddo Siderale è il nuovo singolo di Kimono, nome d’arte scelto da Sofia Tornambene, già vincitrice di X Factor e, nel 2024, anche di Area Sanremo. Il brano è disponibile dal 25 luglio per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA.

kimono – Testo e significato di Freddo Siderale

Con Freddo Siderale, Kimono porta avanti la sua visione musicale personale, fatta di elettronica rarefatta, atmosfere sospese e scrittura introspettiva. Il brano affronta un tema emotivo forte: il gelo che si può instaurare all’interno di una relazione quando i sentimenti si fanno instabili, irrazionali, e lasciano spazio alla solitudine.

Così l’artista racconta il significato del pezzo:

“Freddo Siderale è un brano elettronico sospeso tra l’intimità e lo spazio cosmico. Con sonorità fredde, sintetiche e stratificate, racconta il gelo emotivo che si può provare anche dentro una relazione, quando l’amore smette di essere razionale e diventa una deriva. Un viaggio tra paura, desiderio e solitudine, dove la voce si fa fragile ma potente, immersa in un’atmosfera onirica e distaccata. È una canzone che parla di assenza, ma anche del bisogno disperato di non cadere. Un freddo che è tanto reale quanto simbolico. Un freddo… siderale.”

Il brano prosegue il percorso evolutivo di Kimono, tra scrittura sensibile e ricerca sonora, e ha trovato spazio fin da subito nelle playlist editoriali delle principali piattaforme digitali:

su Spotify è entrato in New Music Friday, Nuovo pop e Novità pop,

su Apple Music in New Music Daily e Swipe pop,

mentre su Amazon Music è stato inserito tra le Novità del momento.

TESTO del brano

Vivere l’amore

O credere di abbandonarsi

A un freddo siderale

Proverò a guardarmi intorno

Non è razionale

Vivere neanche un po’

Lo ammetto che fa male

Vivere da notte a giorno

E tu cosa dirai

Quando verrò a dirti

Che ho paura d’invecchiare

E di non averti intorno

Vivere l’amore

O credere di abbandonarsi

A un freddo siderale

A un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo siderale

L’amore razionale

Non è convenzionale

Ma amare fa gelare

Le vene fino al cuore siderale

Platonico piacere

Ma amare è farsi male

Nell’abitudine

Tu non lasciarmi cadere

Tocchiamo il fondo del mare

Ma chissà come faremo a tornare

Verso la riva a

Chi va chi arriva a

Vivere l’amore

O credere di abbandonarsi

A un freddo siderale

A un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo siderale

Vivere l’amore

Vivere l’amore

O credere di abbandonarsi

A un freddo siderale

A un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

A un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale

Un freddo siderale siderale

A un freddo un freddo un freddo

Un freddo un freddo siderale