“Precipitiamo di sicuro”: il nuovo EP dei Katana Koala Kiwi tra fragilità e collettività

Katana Koala Kiwi tornano il 29 agosto con Precipitiamo di sicuro, un nuovo EP che fonde alt-rock, elettronica e collaborazioni nate tra le scene indipendenti di Trieste e Roma. Sette brani sospesi tra slanci e disincanto, per raccontare la crescita e la voglia di restare uniti anche nella caduta.

Alessandro, Andrea, Pietro, Gilberto e Lorenzo sono cinque ragazzi di Trieste, nati tra i rioni di Scorcola e San Giacomo. Prima di tutto amici, poi musicisti, hanno fondato i Katana Koala Kiwi come naturale evoluzione di un percorso fatto di suoni diversi ma convergenti: dall’indie al post rock, passando per elettronica, midwest emo e arrangiamenti che sanno essere taglienti come pietra carsica o dolci come liquore di Terrano.

Precipitiamo di sicuro: un EP tra confini, identità e reinvenzione

Trieste è presente ovunque in questo disco. È musa, sfondo, punto di fuga. Lo si capisce fin da Radici, dichiarazione d’amore catulliana alla città di origine. Kolombia è un messaggio non spedito che suona alle due di notte, tra Beatles e Mac Miller. Inc. è spleen puro su rotaie interrotte.

Precipitiamo di sicuro non è solo il secondo EP dei Katana Koala Kiwi, ma anche un progetto corale che esplora la fragilità contemporanea attraverso il suono condiviso. Sette brani tra alt-rock e post elettronica che diventano punto d’incontro tra generazioni, scene locali e poetiche diverse.

I remix presenti nel disco non sono semplici riletture, ma reinterpretazioni profonde:

Klen-Fi e RENTAL0012 firmano Da quando ti conosco / Radici , nato tra Ljubljana e le Dolomiti;

e firmano , nato tra Ljubljana e le Dolomiti; Tom Ether spinge Kolombia verso l’UK garage più tribale;

spinge verso l’UK garage più tribale; Kalpa trasforma Inc. in una visione tra IDM e ambient;

trasforma in una visione tra IDM e ambient; Macadamia portano la loro malinconia nella rivisitazione Una festa che spesso mi perdo .

È un EP che fa del remix una forma di narrazione collettiva. Le canzoni vengono smontate e rimesse in circolo da voci affini, in una mappa sonora che attraversa città, residenze artistiche, scene locali. Un lavoro che mette in comune paesaggi, voci e sensibilità, senza mai perdere il senso del proprio centro.

Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti: c’è consapevolezza della crisi, ma anche voglia di restare insieme. Il buio è condiviso. E, come il disco, si attraversa a più voci.

“È una finestra verso il passaggio a quella che viene definita da molti ‘età adulta’ – racconta la band – Uno sguardo più oscuro e intimo dentro le nostre viscere. Se le paure fanno da collante per una società in decadimento, l’unica certezza rimane che, se non resteremo uniti, non sarà altro che una lenta caduta.”

Un percorso in continua crescita tra dischi, live e festival

Precipitiamo di sicuro arriva dopo un anno intenso, tra studio, live e premi. Il primo EP Per farmi coraggio mi sono buttato dal piano terra esce nel 2024 e segna l’inizio del percorso discografico.

Nel 2025 arrivano l’approdo in Dumba Dischi e il singolo Apnea. Intanto la band si esibisce in rassegne come Carne Fresca (Germi, Milano) e il Premio Buscaglione, con showcase a Torino.

Il tour tocca live club (Santeria Toscana, Covo Club, Largo Venue, Astro Club) e festival come FOMO, ArtFall e Pordenone Blues, dove aprono agli Afterhours.

Foto articolo di Francesco Manzoni.