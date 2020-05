“Alle medie stavo in fissa per i Blink 182, i Green Day, Sum 41 ecc. Con due miei compagni di classe volevamo mettere su un gruppetto.

Al liceo poi c’è stata la fase Linkin Park, Limp Bizkit, Rap n’roll con J-Ax e Gue ed anche lì con alcuni amici abbiamo provato a mettere su una band crossover che unisse il rap alle chitarre. In entrambi i casi non ci siamo riusciti, quindi mi sono tolto lo sfizio nel 2020.

L’Uomo Comune è la storia di chiunque e di nessuno, l’antieroe cantato come nei poemi epici, che invece narravano le gesta degli eroi e dei grandi strateghi. Il tutto in una veste che possiamo definire punk-trap o che possiamo anche non definire“