Junior Cally Tutti Con Me: il nuovo singolo in attesa dell’album Ricercato

E’ uscito il nuovo singolo di Junior Cally Tutti Con Me, canzone che anticipa l’arrivo del secondo album del rapper, Ricercato fuori per Epic / Sony Music il 6 settembre e già disponibile in presave su Spotify e in preorder su iTunes e su tutte le piattaforme digitali.

Per Junior Cally Tutti Con Me rappresenta quella che potrebbe essere considerata una prova di maturità anche dopo un Capodanno che lo ha portato alla ribalta nazionale (Qui il video della sua dichiarazione post esibizione), ma che ha acceso i riflettori su un artista per cui è noto che la prova del secondo album assume una valenza sempre importante.

JUNIOR CALLY TUTTI CON ME

Tutti con Me è il primo singolo tratto da Ricercato e l’obiettivo è di replicare quanto fatto con i singoli Magicabula (certificato disco d’oro) o Bulldozer.

Tutti con me è la traccia che apre l’album, un pezzo urlato, con versi diretti che non risparmiano niente e nessuno prendendo di mira ipocrisie e chiacchiere. Junior Cally riflette sulla fama e rivendica la propria identità ironizzando allo stesso tempo sull’uso della maschera antigas con cui si presenta al pubblico e sulla quale si è parecchio discusso.

Il titolo dell’album riprende un video in cui l’artista ha dichiarato:

“Sono due anni che vivo come un ricercato”

