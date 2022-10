Junior Cally: svelate copertina e data di uscita del nuovo disco... "Deviazioni"

Dopo un lungo periodo di silenzio discografico, Junior Cally è finalmente pronto per farci ascoltare nuova musica. Uscirà infatti il prossimo 2 dicembre Deviazioni, il nuovo album del rapper, sotto etichetta Epic/Sony Music.

Questo album i fan di Junior Cally lo attendono da molto tempo. Inizialmente l’artista sarebbe dovuto uscire con un album intitolato Un passo prima, il 10 settembre 2021, dopo la sua lotta con importanti problemi di salute che lo avevano portato ad entrare in rehab.

Tutto era pronto, il disco era in pre order e un primo singolo era stato lanciato (qui i dettagli) ma Il rapper decise di fermare tutto perché quel disco non lo rappresentava. Non era il nuovo Junior Cally ne rappresentava più l’artista dietro la maschera.

Ora questo suo nuovo progetto discografico, Junior Cally si prepara ad accompagnarci nelle pieghe più intime della sua vita e della sua psiche: Deviazioni sarà a quanto pare “un viaggio esistenziale, introspettivo e profondamente sincero, toccando tematiche fuori dalle logiche classiche della scena: la famiglia, le origini, la provincia, la salute mentale”.

Deviazioni è il terzo album di studio e viene descritto come un disco vivo, intenso, con brani che rappresentano un ulteriore step nel percorso artistico del cantante e con sonorità che spaziano dal cantautorato urban al rap, fino all’elettronica e alla club culture. Al suo interno troveremo ritroviamo testi più maturi che nascono da una necessità comunicativa unica, dopo oltre due anni di attesa, e attraverso una scrittura fuori dagli stereotipi (le pistole, le mamme, la violenza, le donne oggetto…) il rapper racconterà sé stesso a partire da una prospettiva inedita.

Qui sotto la copertina del disco.

Il tour per presentare Deviazioni

A gennaio, Junior Cally presenterà il disco e i pezzi migliori del suo repertorio in occasione di due date speciali a Roma e Milano, organizzate da Friends & Partners. Questi i nuovi appuntamenti di Junior Cally Live 2023: 20 gennaio 2023 all’Alcatraz di Milano e 22 gennaio 2023 al Largo Venue di Roma.

