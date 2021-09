Junior Cally cancella l’uscita del nuovo album, “Un passo prima”: “La mia priorità, ora, è stare bene”

Junior Cally nuovo album… “cancellato”.

Il prossimo 10 settembre sarebbe dovuto uscite Un passo prima, il nuovo album di Junior Cally, un disco importante scritto e inciso prima che l’artista entrasse in Rehab negli scorsi mesi.

Un disco importante perché dentro quelle canzoni il rapper ha messo tutto il suo disagio, il suo malessere dovuto alla dipendenza dall’alcol e dal sesso, le sue paure e i suoi demoni.

Le copie del disco erano già in pre order, già autografate (per chi lo aveva comprato in questa versione) come si può vedere sulla pagina Instagram di Junior Cally.

Ma quel disco non vedrà mai luce, non in quella forma almeno.

La scelta del rapper, una scelta difficile visto che mancano solo nove giorni all’uscita, è dovuta al rispetto verso il pubblico e, sopratutto, verso sé stesso. È un discorso di coerenza visto che il percorso in Rehab ha cambiato tante cose nell’uomo dietro l’artista come spiegato sui social da Junior Cally stesso…

“Lo so che sarà difficile da capire, ma proprio non ci riesco a fingere né con voi e né con la musica. Ho lottato e sto lottando così tanto per me stesso, per stare bene, che non voglio e non posso rovinare tutto ora. Sto provando a non auto sabotarmi come al solito.

Senza troppi giri di parole: questo disco non uscirà. Non so se è mai successo che un disco già pronto, già stampato e con le copie già autografate poi non esca. Mi pare un po’ di mollare la mia sposa sull’altare, ma non posso fare altrimenti.

La mia priorità, ora, è stare bene e spero che possiate capirmi.“