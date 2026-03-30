Antonella Clerici e Clementino riportano Jukebox La Notte delle Hit a Torino: le date del 2026

Dopo il successo della passata edizione, Jukebox La Notte delle Hit torna a Torino per due serate evento all’Inalpi Arena. Alla conduzione ritroveremo Antonella Clerici, affiancata per l’occasione da Clementino, pronti a guidare il pubblico in un viaggio musicale attraverso i decenni che hanno segnato la storia del pop e della dance.

Le date da segnare in calendario sono venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026. Il format dello show rimane fedele alla sua natura di grande festa intergenerazionale, riportando sul palco gli interpreti originali delle canzoni simbolo degli anni ’80, ’90 e 2000.

Gli artisti e la produzione

Nelle prossime settimane la produzione, affidata a A1 Pictures, annuncerà i nomi degli artisti che comporranno la line-up di questa nuova edizione. L’obiettivo è ricreare quell’atmosfera che ha già trasformato l’evento in un appuntamento fisso per gli amanti della musica dal vivo e dei grandi classici senza tempo.

I biglietti per assistere alle due serate evento sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione.