30 Marzo 2026
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30 Marzo 2026

Antonella Clerici e Clementino riportano Jukebox La Notte delle Hit a Torino: le date del 2026

Due serate evento all'Inalpi Arena con gli interpreti originali dei grandi successi del passato.

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Antonella Clerici e Clementino, conduttori dell'evento Jukebox La Notte delle Hit all'Inalpi Arena di Torino.
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Dopo il successo della passata edizione, Jukebox La Notte delle Hit torna a Torino per due serate evento all’Inalpi Arena. Alla conduzione ritroveremo Antonella Clerici, affiancata per l’occasione da Clementino, pronti a guidare il pubblico in un viaggio musicale attraverso i decenni che hanno segnato la storia del pop e della dance.

Le date da segnare in calendario sono venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026. Il format dello show rimane fedele alla sua natura di grande festa intergenerazionale, riportando sul palco gli interpreti originali delle canzoni simbolo degli anni ’80, ’90 e 2000.

Gli artisti e la produzione

Nelle prossime settimane la produzione, affidata a A1 Pictures, annuncerà i nomi degli artisti che comporranno la line-up di questa nuova edizione. L’obiettivo è ricreare quell’atmosfera che ha già trasformato l’evento in un appuntamento fisso per gli amanti della musica dal vivo e dei grandi classici senza tempo.

I biglietti per assistere alle due serate evento sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

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