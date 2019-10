Jovanotti sulla luna, questo è il titolo del nuovo album di Jovanotti che arriverà in tutti i negozi di dischi, fisici e digitali, a fine novembre.

Qualche mese fa, prima dell’inizio del Jova Beach Tour Jovanotti ha lanciato una sua personale cover di Luna di Gianni Togni (qui il nostro articolo).

L’occasione era festeggiare il 50esimo anniversario dallo sbarco sulla Luna dell’uomo avvenuto per la precisione il 20 luglio del 1969.

Niente faceva presagire allora che quella cover sarebbe stata solo il primo estratto da un progetto che si prepara ad arrivare nei negozi di dischi dal 29 novembre prossimo, Jovanotti sulla luna.

JOVANOTTI SULLA LUNA

Il disco uscirà a fine novembre per Polydor (Universal Music Italia) come annunciato ieri alla Convention della Universal.

Al suo interno saranno contenute tutte canzoni dedicate alla luna, molte anche poco conosciute. A produrre il tutto ci sarà ancora una volta, come per l’album Oh,vita!, Rick Rubin.

Al riguardo Jovanotti ha confessato:

“È stato divertente vedere Rubin lavorare su alcune canzoni sconosciute che non erano mie, ma lui non poteva saperlo…“

Ancora nulla è noto sulla Tracklist del disco.

Va detto che il concept di questo disco fa venire in mente Mia Martini che, in tutte le interviste realizzate prima della sua morte, rivelò di essere al lavoro proprio su un album in cui tutte le canzoni parlavano della Luna.

Anche per questo motivo sarebbe bello trovare nel booklet del disco di Lorenzo, Jovanotti sulla luna, anche una piccola dedica all’indimenticata interprete.