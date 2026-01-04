Jovanotti racconta la nascita di “Niuiorcherubini” nel documentario “Jovayork” su Sky Arte

Arriva una sorpresa per i fan di Lorenzo Cherubini. Il progetto JOVAYORK JOVANOTTI è ufficialmente pronto a debuttare su Sky Arte per raccontare una genesi creativa fuori dal comune. Il documentario svela come è nato l’album NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO), registrato in soli sei giorni nel cuore della metropoli americana.

Questo speciale, intitolato JOVAYORK – LA MUSICA DELL’ANIMA, sarà disponibile in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15. Per chi segue il canale dedicato alla cultura, Jovayork Jovanotti Sky approderà anche su Sky Arte il 14 gennaio, oltre a essere disponibile in streaming su NOW e on demand.

Jovayork Jovanotti su Sky: Un viaggio tra le strade di New York

Il documentario non è un semplice “making of”, ma un inno alla città che ha cambiato la vita di Jovanotti. Attraverso 53 minuti di energia pura, lo spettatore segue Lorenzo tra il Bronx e Brooklyn. La narrazione di Jovayork Jovanotti Sky mette in luce il legame viscerale tra l’artista e la metropoli, dove ogni suono diventa parte integrante della composizione musicale.

Le sessioni di registrazione hanno visto la partecipazione della Spanish Harlem Orchestra, portando fiati e ritmi latini all’interno di NIUIORCHERUBINI. Questo incontro di culture diverse esplode in un groove travolgente, trasformando il lavoro in studio in una festa collettiva di suoni e improvvisazioni senza rete.

Produzione e dettagli dello speciale

Il progetto Jovayork Jovanotti Sky è una produzione Soleluna, scritto dallo stesso Lorenzo Cherubini insieme a Federico Taddia. La regia è firmata da Fabrizio Conte, con la produzione esecutiva di Borotalco tv. Si tratta di un racconto diretto al cuore che mostra come la musica possa essere una reazione vitale agli eventi del mondo.

Ecco dove vedere lo speciale: