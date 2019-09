In Copertina

Jova Beach Party: la festa di fine estate per 100.000 a Linate per Jovanotti

Una festa per 100.000 il Jova Beach Party Linate per la chiusura del tour-evento di Jovanotti che ha conquistato le spiagge italiane.

Il Volo "10 Years" è il titolo del Best of per festeggiare 10 anni in musica (Tracklist)

Il primo Best of del trio uscirà in diverse versioni compresa quella su iTunes, già in pre-order, con ben 27 canzoni.

Certificazioni Fimi: La solitudine di Laura Pausini e Sei bellissima di Loredana Berté disco d'oro... nel 2019. Ecco perché...

"La solitudine" di Laura Pausini era disco di diamante e ora è disco d'oro. Perché? Un approfondimento sull'argomento per capire meglio cosa è cambiato e sta cambiando.

Tommaso Paradiso: fuori la prossima settimana “Non Avere Paura”

Arriverà la prossima settimana "Non Avere Paura", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che sancisce il suo esordio da solista. La conferma in un video su Instragram.

Emma costretta a fermarsi per problemi di salute: “Succede e basta”

"Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato." Queste le parole di Emma che ha annunciato un imminente e inaspettato stop forzato.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 20 settembre. Tiziano Ferro, Brunori Sas, wLOG, Alberto Urso e tanti altri

Il nostro Fabio Fiume ha ascoltato tutti, o quasi, i singoli in uscita oggi. Ecco le sue temute recensioni.

Emanuele Crisanti in arte Nuela presenta "Carote" e conquista la giuria di X Factor 2019 (Testo e video)

Il brano contro tutte le aspettative ha conquistato quattro sì. "Carote" era già uscito su YouTube, con poco successo, un anno prima. E ha anche un video ufficiale!.

Anteprima Video: Adolfo Durante... il miracolo di un solo istante nel singolo “Nell'attesa di un bacio”

“Nell'attesa di un bacio” è il nuovo singolo di Adolfo Durante, scritto da Alessandro Hellmann e Rosario Di Bella. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 settembre

Il radio date di Tiziano Ferro.Senza dubbio, scorrendo la lista dei singoli in uscita nella settimana del 20 settembre, quello più atteso è proprio il.

Giordana Angi ecco tracklist e copertina di "Voglio essere tua". Nel disco anche un duetto con Alberto Urso

Periodo ricco di impegni per la cantautrice che sarà tutor ad Amici Celebrities ed è co-autrice anche del nuovo estratto dal disco di Tiziano Ferro.

Sanremo 2020: Amadeus riporta i giovani nella gara principale e aggiunge per loro più spazio con le semifinali. Ecco il regolamento completo!

Il direttore artistico del Festival riporta i giovani nella gara principale sperando che la Rai non ripristini le eliminazioni nella kermesse.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Buon compleanno Mimì 2019 - Parate di stelle per l'omaggio di Mia Martini. Ecco tutte le video interviste al cast

Rita Pavone, Syria, Pierdavide Carone & Dear Jack, Michele Placido, Valerio Scanu. Quattordici video interviste ai protagonisti di Buon compleanno Mimì 2019.

Videointervista a Gemitaiz & Madman: “Siamo un'istituzione del rap italiano”

Videointervista a Gemitaiz & Madman, i due artisti che hanno pubblicato l'atteso album "Scatola Nera", 12 tracce con numerosi featuring e collaborazioni.

Videointervista a Mambolosco: “Il titolo dell'album è Arte? Voglio dare importanza al mio genere musicale!”

Videointervista di presentazione dell'album d'esordio dell'artista italoamericano Mambolosco. Una serie di brani che trasudano contaminazioni e provocazioni originali.

Mediterranean Stars Festival: Videointerviste a Francesco Gabbani e Bruno Santori

Francesco Gabbani da parte del cast di Mediterranean Stars Festival, all'interno del quale vi sarà la 3°data del 2019 di Radio Italia Live. Ecco le interviste al cantautore e a Bruno Santori.

Videointervista a Junior Cally. Fuori il nuovo album, Ricercato... senza maschera!

Il rapper con la maschera antigas per il lancio del suo nuovo album si presenta a viso scoperto nella nostra intervista video.

Rocco Hunt Libertà Videointervista: “Più che un album è una playlist”

Libertà è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 30 agosto, ma anche il filo conduttore che lega le 16 tracce, tra pop, rap, trap e anche funky!.

Videointervista a Elisa Notte della Taranta 2019: il mio legame con il Salento

Elisa è una delle protagoniste della Notte della Taranta 2019. Sul palco si esibirà cantando ben 4 brani, tra cui la sua hit "Luce (Tramonti a Nord-Est).

Genova per Voi 2019: Michelangelo Paolino vince la settima edizione del talent per autori di canzoni

Premiato nel corso della finale anche Antonio Caputo con la Targa Siae.

Mattway & Uzi Lvke feat. Achille Lauro: pronto il singolo “La Mala Educaciòn”

"La Mala Education" è il titolo del singolo del duo romano Mattway & Uzi Lvke che per l'occasione hanno coinvolto Achille Lauro.

Premio Pierangelo Bertoli 2019: tra i premiati Ligabue ed Enrico Nigiotti

Il 18 ottobre a Modena si svolgerà la serata finale del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al grande cantautore scomparso prematuramente nel 2002.

Passitaly Sound Festival: all'Isola di Pantelleria il 26, 27 e 28 settembre

Irene Grandi, Max Gazzè e Carmen Consoli saranno i protagonisti della prima edizione di Passitaly Sound Festival, che si svolgerà al Porto di Scauri sull'Isola di Pantelleria.

Wrongonyou: il primo singolo in italiano “Mi Sbaglio da un po'” è un a liberatoria dichiarazione d'amore

E' uscito “Mi Sbaglio da un po'”, il nuovo singolo, primo in italiano, per Wrongonyou, scritto insieme a Zibba e prodotto da Katoo.

Zucchero: annunciata a sorpresa l'uscita del nuovo album “D.O.C.”

11 tracce e 3 bonus track. Questo sarà D.O.C. il nuovo album di inediti di Zucchero che uscirà il prossimo novembre e anticiperà il tour europeo in programma nel 2020. .

Classifica Radio Earone Settimana 38: exploit di Mahmood e Fred De Palma feat. Ana Mena

Mahmood e Fred De Palma sorprendono, in una classifica che vede Elisa come unica nuova entrata nella Top 20. I tormentoni dell'estate 2019 in netta discesa.

Tiziano Ferro torna alle ballad e lancia il nuovo singolo, "Accetto miracoli" (Testo e audio)

Dopo il ritmo del primo singolo, "Buona (cattiva) sorte", il cantautore lancia una struggente ballad .

Davide Van De Sfroos: annunciate 4 nuove date del Tour De Nocc

Il Tour De Nocc di Davide Van De Sfroos è da poco terminato. Il cantautore ha annunciato 4 nuovi appuntamenti teatrali nel mese di novembre.

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Luis Sal il misterioso amico di Fedez che canta Vagiaina

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Lelio Morra: fuori "Torno a scuola", un ironico esame di coscienza

Esposito lancia la sua nuova canzone d'amore... "Guerra mondiale" (testo e audio)

Anteprima Video: Adolfo Durante... il miracolo di un solo istante nel singolo “Nell'attesa di un bacio”

Novamerica: una strana forma di rock adriatico nel singolo “Una canzone per l'estate”

Andrea Candolfo: un rapporto al capolinea nel nuovo singolo “Il Tempo dona il Tempo”

Leyla: dopo l'esordio con “Alberto Sordi”, fuori il singolo “Casinò”

Certificazioni Fimi Settimana 37: settimana ricca con Dark Polo Gang, NDG, Laura Pausini e Ultimo

Classifica Spotify - Settimana 37: "Pookie" scalza dalla vetta Fred De Palma. Holden sempre primo nella Top Viral

Classifiche di Vendita FIMI - Settimana 37: Junior Cally con "Ricercato" conquista subito la vetta e spodesta Rocco Hunt

Classifica Radio Earone Settimana 37: i tormentoni estivi in netta discesa. Ottima entrata di Emma

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Valerio Scanu Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Mambolosco intervista Arte l'album del debutto

Mediterranean Music Festival Bruno Santori Intervista

Mediterranean Music Festival Francesco Gabbani Intervista

Intervista a Junior Cally - "Tolgo la maschera e lancio Ricercato"

Rocco Hunt Intervista Libertà

Elisa Intervista La Notte della Taranta 2019

Virginio Intervista Cubalibre - parte 3

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari