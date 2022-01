Fuori sulle piattaforme digitali “A casa tutti bene” di Jovanotti, brano portante della serie tv Sky di Muccino

In Copertina

Le Pagelli ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdì 14 Gennaio... Chiara Grispo, Thomas Cheval, Mara Sattei, Folcast, Anastasio...

Il voto più alto della settimana? Un sette+. Il più basso? Qualche 4=.

gIANMARIA racconta traccia per traccia il suo album d'esordio, "Fallirò"

Sette canzoni con un filo conduttore, l'amore, raccontato però con uno stile personale e crudo.

Laura Pausini annuncia l'uscita di "Scatola", il nuovo singolo

La cantante ha svelato anche il titolo del film in uscita prossimamente su Amazon Prime Video.

Per Sanremo 2022 l'album di Achille Lauro diventa "Lauro - Achille Idol Superstar". Ecco tracklist e copertina

Il disco, disponibile in cd, cd autografato per Amazon e vinile, è già in pre order.

Sanremo 2022: in occasione del debutto al Festival, Giovanni Truppi pubblicherà "Tutto l'universo - L'antologia"

Il disco raccoglierà quattordici brani del passato del cantautore stimato anche all'estero e il brano di Sanremo.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 14 gennaio

Radio date 14 gennaio. Nel radio date questa settimana ci sono i nuovi singoli di gIANMARIA, Anastasio, Folcast, Mara Sattei, Chiara Grispo e tanti altri. Scoprili tutti.

FANTASANREMO: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'imprevedibile gioco che coinvolge artisti e fan del Festival di Sanremo

Un team, cinque artisti, un capitano! All Music Italia promuove l'unico gioco dedicato al Festival di Sanremo. E potete entrare anche nella nostra lega.

Ecco tutte le canzoni italiane in uscita a gennaio 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

La kermesse quest'anno si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

SPECIALE AMICI 21

Le puntate, i protagonisti, gli inediti

SPECIALE X FACTOR 2021

Le puntate, i protagonisti, gli inediti

FOLCAST VIDEOINTERVISTA: "Ho piantato i semi e ora raccolgo 'Tempisticamente', il mio nuovo album"

"Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo". Il cantautore romano Folcast ci ha raccontato il suo secondo album.

Videointervista a gIANMARIA: " Fallirò...mi piace offrire i miei contenuti senza filtri ne ripensamenti"

In occasione dell'uscita del primo album, venerdì 14 gennaio, gIANMARIA con schiettezza ci racconta i brani dell'album e le sensazioni da cui è nato.

DITONELLAPIAGA VIDEOINTERVISTA: prima di Sanremo esce il nuovo disco... "Camouflage"

Camuffarsi in molteplici personaggi per raccontarsi a se stessi e al mondo. Abbiamo chiacchierato con Ditonellapiaga, l'artista che duetterà con Donatella Rettore a Sanremo 2022.

Videointervista ad Ivan Granatino: Il racconto del progetto Ingranaggi 2.0 e di una vita in musica.

Nel frattempo anche il cantautore è stato costretto a riprogrammare le date del suo nuovo tour.

Intervista a Cristina Donà: "Ho lasciato che il tempo scorresse e mi portasse le risposte"

Nella nostra intervista Cristina Donà parla del nuovo album che segna il suo ritorno e racconta di sé .

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...

Fuori sulle piattaforme digitali "A casa tutti bene" di Jovanotti, brano portante della serie tv Sky di Muccino

Il brano è stato scritto da Lorenzo insieme a Paolo Buonvino e Riccardo Onori.

gIANMARIA racconta traccia per traccia il suo album d'esordio, "Fallirò"

Sette canzoni con un filo conduttore, l'amore, raccontato però con uno stile personale e crudo.

I Måneskin annunciano la partecipazione al Coachella Festival in California

Sono diversi i Festival in tutta Europa e nel mondo a cui la band prenderà parte.

Laura Pausini annuncia l'uscita di "Scatola", il nuovo singolo

La cantante ha svelato anche il titolo del film in uscita prossimamente su Amazon Prime Video.

Tutti i dischi in uscita degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022

25 artisti in gara nelle kermesse. In arrivo nuovi album e qualche repack.

Sanremo 2022: in occasione del debutto al Festival, Giovanni Truppi pubblicherà "Tutto l'universo - L'antologia"

Il disco raccoglierà quattordici brani del passato del cantautore stimato anche all'estero e il brano di Sanremo.

Per Sanremo 2022 l'album di Achille Lauro diventa "Lauro - Achille Idol Superstar". Ecco tracklist e copertina

Il disco, disponibile in cd, cd autografato per Amazon e vinile, è già in pre order.

Sangiovanni svela copertina e significato di "Farfalle", il brano in gara a Sanremo 2022

La canzone, in attesa del Festival, è in pre-save dal 13 gennaio.

Nel nuovo disco de Il Pagante duetti con Vegas Jones, Myss Keta, Jake La Furia e...

Il terzo disco del trio arriva dopo l'uscita dei singoli "Portofino", "Open bar" e "Un Pacco per te".

SICK LUKE racconta X2: "La trap e l'indie hanno avuto un grande ruolo in questi anni. Adesso, pian piano stiamo unendo questi due generi"

"Non vedo l'ora di comporre nuove tracce, anche se queste sono appena uscite e me le sto gustando" Il producer ci ha raccontato il successo di X2.

"Cuore quadro" un alternative pop per il nuovo singolo di ZIC. Testo in anteprima esclusiva

Il brano, insieme al precedente "Poeti di corte", sarà parte del nuovo progetto discografico del cantautore.

Sanremo 2022: il secondo super ospite di Amadeus è Cesare Cremonini

Sanremo 2022 Cesare Cremonini è il secondo super ospite del Festival di Sanremo. Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse, ci ha preso gusto a dare.

Einar: ecco copertina e tracklist di "Instinto", il nuovo disco quasi interamente in spagnolo

La focus track con cui verrà lanciato il progetto si intitola "Veneno".

Fabrizio Moro: ritorno a Sanremo e poi subito il nuovo disco, "La mia voce" e il film "Ghiaccio"

Il disco sarà un EP a cui seguirà una seconda parte entro la fine dell'anno. Nella versione in vinile due brani davvero speciali.

Dopo il boom di "Estate" il 2022 per Will inizia con "Domani che Fai?" (TESTO e AUDIO)

Il tsto del singolo è stato buttato giù durante il primo lockdown ma il brano ha preso forma solo nei mesi successivi.

News

dalla discografia

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le Pagelli ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdì 14 Gennaio... Chiara Grispo, Thomas Cheval, Mara Sattei, Folcast, Anastasio...

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 14 gennaio

La mosca Tzè Tzè

Katia Ricciarelli le frasi considerate razziste, omofobe, misogine e abiliste al GFVip6

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 7 gennaio

Testo&Contesto

Speciale Testo&ConTesto: Top & Flop delle canzoni del 2021

L'ANALISI

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

SOS Musica Spettacolo

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

In attesa dei live La Sad pubblica il debut album... "Sto nella sad"

Limoni canta la malinconia di una storia finita in "Viola"

Dopo l'esperienza a Sanremo Giovani 2021, senza_cri pubblica l'EP "Salto nel vuoto"

Cara Calma, rock band bresciana, pronta a lanciare contro etichette e mercificazioni, l'album "GOSSIP!"

ANDREOTTI: è uscito "Accollo!", il terzo album del cantautore anonimo e irriverente

Il 19enne Bl3essed, Producer e rapper, debutta con il singolo FAM

Artù dedica il nuovo singolo "Astronave" agli incontri rivoluzionari

Santoianni racconta i "15 secondi"... tempo a cui affidiamo sentimenti ed emozioni oggi

Andrea Faccenda torna con "Per non ricadere" un invito a non sentirsi mai inadeguati

Certificazioni FIMI settimana 1: le nuove soglie ridanno importanza ai riconoscimenti... quattro album ma nessun singolo certificato

Gli artisti più ascoltati su Spotify nella settimana 1: È Guè l'artista più ascoltato nella prima settimana dell'anno

Classifiche Spotify settimana 1: Marracash, Blanco e Gué dominano ancora negli album

Classifica di vendita singoli FIMI settimana #1: sul podio Marracash, Fedez e i Pinguini Tattici Nucleari

Classifiche di vendita FIMI album e Vinili settimana 1: dopo la "pausa" festiva Marracash torna in vetta

I vinili più venduti in Italia nel 2021: Guidano Pink Floyd, Marracash e Harry Styles

Alessandra Amoroso: "Tutto accade", venti di cambiamenti senza stravolgere il passato

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

gIANMARIA intervista Fallirò l'album di debutto

Folcast intervista sul nuovo album, Tempisticamente

Ditonellapiaga intervista aspettando l'album "Camouflage"

Brunori Sas presenta Cheap

Ivan Granatino intervista Ingranaggi 2.0

Marco Mengoni intervista MATERIA (Terra), il nuovo album

Giorgio Poi intervista di presentazione del nuovo album, "Gommapiuma"

Coez intervista di presentazione del nuovo album, Volare

Intervista a gIANMARIA da Vicenza a X Factor 2021

Modà intervista Buona fortuna - Parte prima

Gaia intervista di presentazione Alma

Michele Bravi Cronaca di un tempo incerto intervista