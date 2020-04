Jöran Steinhauer è un artista tedesco che nel 2013 è entrato a far parte della band lettone Aarzemnieki con cui ha preso parte all’Eurovision Song Contest del 2014 con il brano Cake to Bake. Il cantautore negli anni si è dimostrato attento ai temi sociali, trattati a volte con un linguaggio dissacrante. Per dimostrare la vicinanza all’Italia ha proposto il brano Vi vogliamo bene.

In pochi giorni dalla pubblicazione Vi vogliamo bene ha conquistato il pubblico dei social. Il cantante, completamente sconosciuto in Italia, è riuscito ad attirare l’attenzione con un brano incoraggiante e interpretato in un eccellente italiano.

Il video è stato girato nella campagna lettone, dove l’artista trascorre il suo tempo di quarantena. È già una star nei paesi baltici, ma ora punta a far sentire la propria voce anche in Italia.

“Vivo isolato su un’isola quasi solitaria

Io sono un straniero vero con una chitarra in mano

mi chiedo cosa stanno facendo i miei amici lontano”

JÖRAN STEINHAUER – VI VOGLIAMO BENE

Jöran Steinhauer negli anni si è fatto notare per numerosi brani tra cui uno sull’addio alla ex valuta della Lettonia!

La sua musica si caratterizza per suoni sempre differenti, multilinguismo, testi divertenti, ma anche emotivi. Ultimamente è diventata una hit una canzone dedicata… al suo cane adottivo!

Ha imparato l’italiano quando per 5 mesi visse a Siena. Quello fu il primo approccio con la nostra lingua proseguita con l’ascolto della musica del nostro paese.

“Sono sopraffatto. Naturalmente anche sul fatto che a così tante persone piace la canzone e si sentono toccati. Ma soprattutto, che comunicate ciò che sentite.”

Così Jöran Steinhauer sui suoi canali social.