Jole debutta con “Alice”: una ballata sul cambiamento al femminile

Il brano è realizzato con il supporto del programma “Per Chi Crea” di SIAE

Jole Singolo 2025 "Alice"
Jole Alice è il titolo del primo singolo della cantautrice toscana Jole, in uscita venerdì 29 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali. Una ballata pop contemporanea che anticipa il suo album d’esordio, previsto per l’autunno.

Il brano, prodotto dall’etichetta LineaDue con il sostegno di MiC e SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, è un racconto sonoro che parla di consapevolezza e cambiamento, costruito su una scrittura essenziale e su una produzione che valorizza al massimo la voce dell’artista.

Jole, all’anagrafe Jole Canelli, nasce ad Albenga ma vive tra la Toscana e Roma. Di origini campane, è attiva come cantautrice e spesso autrice dei suoi brani. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi live e collaborato con diversi artisti, ricevendo premi e riconoscimenti.

“Alice”: il primo singolo di Jole tra introspezione e speranza

Alice si presenta come una vera e propria celebrazione della vita. Una canzone che racconta il tempo che scorre, soffermandosi sugli episodi più significativi dell’esistenza attraverso immagini delicate e intense. A guidare tutto è la voce di Jole, definita “fragrante” e “dolce”, capace di muoversi tra forza ed emozione.

Alice parla di una donna che cresce e accoglie il proprio cambiamento – racconta l’artista – una donna che capisce quanto sia inutile perdere troppo tempo davanti allo specchio, e quanto sia invece importante vivere ogni istante guardando il mondo con occhi nuovi“.

Il messaggio si apre a una dimensione universale: «Siamo tutti simili, ma ognuno è il frutto delle proprie esperienze. Se impariamo ad ascoltarci e a conoscerci a fondo, possiamo tutti brillare come oro», conclude l’artista. Un brano che evoca anche il mondo immaginifico di Alice nel Paese delle Meraviglie, fino a chiudersi con la consapevolezza di un passaggio simbolico: diventare madre.

Un progetto sostenuto dal programma “Per Chi Crea”

Il singolo anticipa l’album Specchi ed altre riflessioni, attualmente in lavorazione. Un disco nato dall’incontro tra Jole, Leonardo Marcucci e Francesco Gazzè, che ne hanno firmato i brani principali.

Abbiamo fortemente voluto produrre questo progetto – racconta Lucia Rita Spampinato, General Manager di Linea Due cercando di curare ogni aspetto, non solo musicale. Le scelte sono state condivise e pensate per sostenere il lavoro di Jole. Questo album riserverà belle sorprese, ne sono sicura. Un ringraziamento va anche al MiC e alla SIAE che con ‘Per Chi Crea’ aiutano la crescita di nuovi progetti musicali‘.

Cantautrice Jole e la cover del singolo “Alice”

La copertina del singolo Alice è firmata dall’illustratrice Serena Riglietti.

