Dopo la collaborazione con Achille Lauro nel brano Dovrai (ne abbiamo parlato Qui), torna la versatile cantautrice Joey con il nuovo singolo Zingara (Elektra Records / Warner Music Italy).

Nel brano sono condensate un mix di sonorità elettroniche e rap. Un approccio originale che da vita a un moderno inno all’amore nella sua forma più pura e naturale, che non prevede per forza vincoli o convenzioni sociali in cui essere ingabbiato.

Zingara è un brano ironico e determinato, che vanta anche la collaborazione di Andy dei Bluvertigo ai synth.

Con la metafora della zingara, Joey racconta di un amore platonico e sfuggente, dettato proprio dalla necessità di non appartenere a nessuno ma di poter percorrere la propria strada senza vincoli.

Con un ritornello molto incisivo, l’artista ribadisce il suo bisogno di libertà, indipendenza e il suo diritto di seguire le proprie aspirazioni senza dover essere incatenata da un rapporto, ma non sminuendo comunque i sentimenti sinceri e leali.

In Zingara la figura femminile ha un ruolo sicuro e dominante, il testo suona come un incoraggiamento per tutte le donne a non avere paura di essere il punto di riferimento sicuro per sé stesse.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Claudio Zagarini e scritto dalla stessa Joey che ha anche realizzato lo styling e il make-up.

Girata a Bolzano e dintorni, la clip è ambientata tra la città e la montagna innevata, con molti elementi magici e misteriosi al suo interno. Joey appare affascinante, audace, e trascina con abilità lo spettatore nel suo mondo…stupendolo con un finale a sorpresa!