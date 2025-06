Joan Thiele torna con “Allucinazione”: una dichiarazione di resistenza emotiva e spirituale

Joan Thiele, Allucinazione: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Eco e la pubblicazione del suo primo album in italiano, Joanita, Joan Thiele (qui la nostra intervista) torna con un nuovo singolo, Allucinazione (qui il pre-save), in uscita venerdì 27 giugno per Sony Music / Numero Uno.

JOAN THIELE, “ALLUCINAZIONE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano è una dichiarazione d’identità, ma anche di resistenza emotiva e spirituale, in cui Joan Thiele intreccia la propria voce con sonorità dal sapore cinematografico e mediterraneo, chitarre distorte e beat che evocano scenari notturni, sabbiosi e rituali.

Il risultato? Una traccia ipnotica e potente, che vuole raccontare la libertà come scelta radicale e quotidiana. Ed ecco che – con un testo che rivendica forza, vulnerabilità, spiritualità e trasformazione – Joan canta: “Non venero la fama, chi taglia la strada con la fretta cadrà / Qui la voce è la mia arma / BANDIDA, PUTA Y SANTA / In coro lo griderò”.

Con un focus sulla femminilità, Allucinazione completa dunque la trilogia inaugurata con Puta e Bacio Sulla Fronte.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Allucinazione sarà disponibile a partire da venerdì 27 giugno.

JOAN THIELE, JOANITA TOUR 2025: le date

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Joanita Tour 2025, organizzato da Live Nation, che vedrà l’artista esibirsi in alcuni dei più importanti festival italiani:

27 Giugno – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

28 Giugno – VICENZA, Lumen Festival

2 Luglio – CARPI (MO), Mundus Festival

9 Luglio – AREZZO, Men/Go Festival

10 Luglio – ANCONA, Spilla

14 Luglio – TREVISO, Suoni di Marca

19 Luglio – SASSARI, Abbabula Festival

20 Luglio – ROMA, Spaghetti Festival

25 Luglio – ASSISI (PG), Riverock Festival

26 Luglio – MONTOPOLI VAL D’ARNO (PI), Musicastrada Festival

1° Agosto – PORTO SANTO STEFANO (GR), Youth Argentario

9 Agosto – SILVI MAINA (TE), Diorama Festival

10 Agosto – ROCCADASPIDE (SA), Festival Dell’Aspidè

11 Agosto – MILAZZO (ME), Mish Mash Festival

13 Agosto – LAMEZIA TERME (CZ), Color Fest

14 Agosto – LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

23 Agosto – CESENA, Acieloaperto

6 Settembre – CREMONA, TRF Live Sotto Il Torrazzo

14 Settembre – TRENTO, Poplar Festival

