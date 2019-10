Jeyel dopo aver conquistato il pubblico social lancia il singolo #errore

L’11 ottobre è uscito nei digital store e sulle piattaforme streaming #errore, nuovo singolo del 23enne Jeyel, giovane artista di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra rubrica “Da tenere d’occhio” (trovate qui l’articolo).

Il vero nome di Jeyel è Gennaro Casciello. Nato il 5 dicembre del 1996 a Castellammare di Stabia fin da piccolo ha manifestato una naturale predisposizione verso la musica.

Nel corso degli anni Jeyel ha imparato a suonare il piano e la chitarra per aiutarsi nella scrittura delle sue canzoni.

Nel 2015 si diploma al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Poggiomarino (NA) e l’anno successivo viene convocato dalla Rai per i provini di The Voice of Italy arrivando fino alle blind audition dove a fermare la sua corsa è Emis Killa.

Il ragazzo non si fa certo abbattere e da quel momento comincia a lavorare assiduamente sui social per cercare di farsi conoscere, come tanti ragazzi della sua età, eseguendo delle cover.

Diversi sono gli artisti che hanno apprezzato queste cover arrivando a condividerle sulle proprie storie Instagram. Tra loro Shade, Fred De Palma, Enrico Nigiotti e lo stesso Emis Killa.

Attualmente Gennaro frequenta la facoltà di marketing e comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, lavora e, al tempo stesso, continua a scrivere canzoni. I suoi punti di riferimento sono Fabrizio Moro e Shawn Mendes.

JEYEL #ERRORE TESTO e Video



#errore, scritto proprio così, con l’hashtag, è il secondo singolo di Jeyel e fa seguito a Scusa del 2017. Il nuovo singolo è stato composto insieme a Massimo Zoara dei B-Nario. Il brano è fuori su etichetta Senza Dubbi con distribuzione Believe Digital.

Ecco come lo racconta lo stesso Gennaro:

“#errore è un brano che nasce dalla necessità di esprimere una situazione in cui possono rivedersi tutti. A chiunque è capitato di fare un errore che inizialmente sembra insuperabile, poi però si capisce che ci sono cose che hanno molta più importanza e gli errori passano in secondo piano…..e se ci riesci lo puoi chiamare amore“.

A seguire il testo della canzone.

(Gennaro Casciello – Massimo Zoara

Edizioni Senza Dubbi)

La ragione suggerisce

“Lascia stare”

Se riesci

Prova a dimenticare

Tutto questo io non devo

Io non posso

E…

Io non voglio

Ho bisogno di capire cosa fare

Ci dev’essere qualcosa

Un particolare

Per salvare tutto quello che

Non è uno sbaglio

Ma chi l’ha detto che con gli occhi

Non si può comunicare

Ma chi la detto che un errore

Porta solo a stare male

Dimmi solo che mi vuoi

E che non mi cambierai

Ripariamo insieme quest’errore

Se ci riusciamo lo chiamiamo amore

Dimmi che non basterà

Un’ incomprensione

Ripariamo insieme quest’errore

Se ci riusciamo lo chiamiamo amore

Se i consigli a volte servono a qualcuno

Vorrei averne di buono

Almeno uno

Per cambiare questo modo di vedere

Per comprendere che c’è una soluzione

Ma chi l’ha detto che col cuore

Non si può comunicare

Ma chi l’ha detto che un errore

Non si riesca a cancellare

Dimmi solo che mi vuoi

E che non mi cambierai

Ripariamo insieme quest’errore

Se ci riusciamo lo chiamiamo amore

Dimmi che non basterà

Un’ incomprensione

Ripariamo insieme quest’errore

E le ferite ancora aperte

Le concessioni mai concesse

Ci fanno immaginare

Che è inutile provare

Ma le sensazioni più nascoste

Gli sguardi al buio della notte

Continueranno a vivere per sempre

Inevitabilmente

Dimmi solo che mi vuoi

E che non mi cambierai

Ripariamo insieme quest’errore

Se ci riusciamo lo chiamiamo amore

Dimmi che non basterà

Un’ incomprensione

Ripariamo insieme quest’errore