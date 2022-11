Jessica Morlacchi: accuse di sessismo da parte di Selvaggia Lucarelli. Lo scambio infuocato e le scuse della cantante

Jessica Morlacchi, la cantante ex leader dei Gazosa e ex concorrente di Ora o mai più, torna per la seconda volta in questa ultima settimana a far parlare di sé. Il motivo è uno scontro social piuttosto acceso che l’artista ha avuto con Selvaggia Lucarelli, nota giornalista di Domani e fra le più agguerrite giurate di Ballando con le stelle.

Tutto nasce a partire da una Instagram Stories al vetriolo pubblicata dalla Morlacchi nelle scorse ore, una vera e propria invettiva contro Selvaggia Lucarelli ma anche contro il suo “fidanzatino” (così l’ha chiamato) Lorenzo Biagiarelli. Per chi di voi ancora non lo sapesse, si è molto parlato di un eventuale conflitto di interessi della Lucarelli, che è in giuria di Ballando in un’edizione nella quale è in concorso anche il suo fidanzato Lorenzo, celebre chef di É sempre mezzogiorno.

Lo scontro si è sviluppato sulla scia del caso Memo Remigi, che giorni fa in diretta si era reso protagonista di un pessimo siparietto, accarezzando senza consenso il fondo schiena della collega di Oggi è un altro giorno che, imbestialita, aveva presto accusato di Remigi di non essersi immediatamente scusato con lei.

La Lucarelli aveva colto la palla al balzo per lanciare un attacco verso Jessica Morlacchi. La cantante, infatti, non aveva preso una dura posizione in trasmissione da Serena Bortone quando Iva Zanicchi era tornata a parlare del volgare epiteto che aveva rivolto alla Lucarelli a Ballando, in risposta ad un voto basso per la sua performance.

Parlando della Morlacchi, la Lucarelli aveva scritto su Twitter: “Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà”.

Jessica Morlacchi aveva così controbattuto via Instagram Stories, con toni ancor più avvelenati. Ecco cosa aveva scritto:

Mi sono capitati sotto mano più post… Che dire… Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta… Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di “veleno d’animo” puro. Insomma, comprendo comprendo…

La replica di Selvaggia Lucarelli

Alla luce delle dichiarazioni della Morlacchi, la Lucarelli aveva pubblicato un nuovo post sfogo, accusando la ex Gazosa di essersela presa con lei con dei toni fin troppo sessisti e decisamente poco carini. Qui sotto le parole della giornalista:

Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia). Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro.

Le scuse di Jessica Morlacchi

La situazione sembra per il momento essere rientrata. Resasi conto di quanto le sue parole avrebbero potuto ferire la giornalista, sempre su Instagram Stories, Jessica Morlacchi ha voluto fare dietrofront dichiarando: