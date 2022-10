Jessica Morlacchi rompe il silenzio: "Memo Remigi chiede scusa solo ora e mi accusa di condiscenza..."

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del giusto licenziamento del cantante Memo Remigi da parte della Rai a causa di un palpeggiamento, avvenuto in diretta e reso noto da Striscia la Notizia, ai danni di Jessica Morlacchi, ex componente della band dei Gazosa. Entrambi gli artisti facevano parte del cast fisso di Domani è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone.

Nei giorni successivi al licenziamento Remigi ha cercato di minimizzare l’accaduto: “Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro…” è solo una parte del messaggio postato sui social che trovate integralmente qui insieme al video dell’accaduto.

Ora Jessica Morlacchi, sconvolta per le dichiarazioni dell’ex collega, ha deciso di rompere il silenzio sui social. Ecco il suo messaggio:

“Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso di rompere il silenzio e dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno. Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita. A tutti, per favore, chiedo ora silenzio e ringrazio la Rai per avermi protetta e sostenuta.”

Jessica Morlacchi: Memo Remigi, i Gazosa ma anche la signora Silvana

Imperterrito il cantante, raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro, è parso più preoccupato per il lavoro che per quanto successo: “Toccare il culo a volte porta fortuna, ma non questa volta. Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro“.

Anche i tre componenti dei Gazosa, la band di giovani artisti lanciata a inizio degli anni 2000 da Caterina Caselli e guidata dalla Morlacchi (di recente ricostituitasi ma senza Jessica), ha detto la propria sui social:

“Voi tutt* sarete ormai venuti a conoscenza dello spiacevole episodio che vede coinvolta la nostra amica, nonché “sorella” Jessica. Siamo amareggiati, increduli per l’accaduto. Certi comportamenti non dovrebbero mai accadere. Un abbraccio fortissimo Jessy.

Siamo certi che l’amore, la nostra storia insieme e la musica che ci unisce rappresentino l’antidoto più efficace contro ogni germe di sessismo. Ringraziamo la Rai e Serena Bortone per aver preso provvedimenti e per aver sostenuto Jessica in questa triste vicenda. Sempre al tuo fianco!

Vale, Fede, Vinny“

Jessica Morlacchi nel frattempo ha ricevuto massima solidarietà non solo da Serena Bortone e dalla Rai, ma anche dal pubblico a casa anche se, ci sembra giusto ricordarlo per rammentare a chi ci governa che serve cultura, serve educazione e serve un cambiamento, c’è sempre il commento della “Signora Silvana” di turno che ci riporta indietro di almeno 100 anni. Se non al Medioevo.