Iva Zanicchi e la politica. “Il più sexy? Berlusconi. Farei un duetto con Giorgia Meloni”

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Iva Zanicchi. La cantante, attualmente in gara a Ballando con le stelle è infatti balzata agli onori delle cronache per insulto alla giurata Selvaggia Lucarelli. Ora l’Aquila di Ligonchio torna a far parlare di sé per un’intervista in cui ha parlato di politica, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in testa.

Iva è stata ospite sulle frequenze di Isoradio nel programma di Igor Righetti, L’autostoppista, in onda tutti i giorni dalle 17 alle 18. E la cantante, come nel suo stile, non si è sottratta a nessuna domanda.

Per esempio su quale sia per lei il politico italiano più sexy Iva Zanicchi ha risposto…

“Ce ne sono parecchi ma sexy come Silvio Berlusconi… ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere“.

L’artista ha poi spiegato anche, sempre a seguito di una domanda, che non bacerebbe mai un uomo con le labbra rifatte…

“No, no per favore! E mi auguro anche che un uomo abbia difficoltà a baciare una donna con le labbra rifatte. Mi è stato detto che sono fredde, un po’ dure. L’uomo lo voglio con la barba e che puzzi anche un po’“.

Righetti ha poi chiesto alla Zanicchi, che in passato è stata anche in politica, con quale politico italiano farebbe un duetto…

“Canterei volentieri con Giorgia Meloni. Lei ora ha tanto da fare, ma è una donna spiritosa, carina e simpatica. L’ho incontrata un paio di volte al Gran Premio di Monza“.

Iva Zanicchi non si è tirata indietro nemmeno nel rivelare il posto più trasgressivo in cui ha fatto l’amore…

“In aereo, in volo per il Sud America. Ho paura di volare, ero con mio marito, ho bevuto e lui si è un po’… sai come siete voi uomini. Me ne vergogno, però è stato molto bello. Trasgressivo, ma bello“.

Beh, che Iva fosse una donna focosa era noto e non a caso anche il brano presentato lo scorso anno al Festival di Sanremo si intitolava Voglio amarti.