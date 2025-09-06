Jeson: il brano “Che farei” è dedicato ad una persona speciale

Il cantautore e autore romano Jeson pubblica il nuovo singolo Che farei, su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. Il brano (Epic Records/Sony Music Italy) è stato presentato in anteprima in alcune date del Jeson Live Tour 2025.

Jeson ha scelto la dimensione live ritenendola perfetta per far conoscere al pubblico il suo nuovo lavoro discografico. Con le canzoni, egli racconta la propria visione del mondo; descrive momenti che fanno parte della vita di tutti i giorni e dell’intimità di ogni persona. Disegna immagini concrete, che si rifanno alle sue esperienze, ma anche al vissuto degli altri. In questo modo, crea un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi.

Che farei nasce da una precisa urgenza emotiva, quella di proteggere ciò che conta davvero. Il brano è una riflessione sui rapporti che resistono al tempo, alle distanze, ai non detti. Jeson lo descrive così: “Che farei è un brano semplice ma unico, parla di legami forti, legami di qualunque tipo, e della cura che metto ogni giorno per preservarli”.

L’artista svela che la canzone è dedicata “ad una persona che è entrata nella mia vita come una pioggia d’estate, in maniera del tutto improvvisa e che non ho intenzione di perdere. Ma la dedico anche alle amicizie scolpite nel tempo”.

Nel brano, Jeson racconta il concetto di amore in tutte le sue forme, che siano lunghe amicizie o presenze nuove ma già fondamentali. Il sentimento prende forma tra domande mai espresse, gesti istintivi, voglia di esserci anche solo per un attimo in più. Che farei è un pezzo che non cerca risposte, ma che esplora il dubbio con la stessa urgenza con cui si ama e si sbaglia.

Foto di dopoesco