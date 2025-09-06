6 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
6 Settembre 2025

Jeson: il brano “Che farei” è dedicato ad una persona speciale

La canzone è stata presentata in anteprima in alcune date del "Jeson Live Tour 2025", che ha fatto tappa anche al "Red Valley Festival" a Olbia.

News di Fabio Gattone
Jeson torna con il brano "Che farei"
Condividi su:

Il cantautore e autore romano Jeson pubblica il nuovo singolo Che farei, su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. Il brano (Epic Records/Sony Music Italy) è stato presentato in anteprima in alcune date del Jeson Live Tour 2025.

Jeson ha scelto la dimensione live ritenendola perfetta per far conoscere al pubblico il suo nuovo lavoro discografico. Con le canzoni, egli racconta la propria visione del mondo; descrive momenti che fanno parte della vita di tutti i giorni e dell’intimità di ogni persona. Disegna immagini concrete, che si rifanno alle sue esperienze, ma anche al vissuto degli altri. In questo modo, crea un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi.

Jeson pubblica il nuovo singolo "Che farei"

Che farei nasce da una precisa urgenza emotiva, quella di proteggere ciò che conta davvero. Il brano è una riflessione sui rapporti che resistono al tempo, alle distanze, ai non detti. Jeson lo descrive così: “Che farei è un brano semplice ma unico, parla di legami forti, legami di qualunque tipo, e della cura che metto ogni giorno per preservarli”.

L’artista svela che la canzone è dedicata “ad una persona che è entrata nella mia vita come una pioggia d’estate, in maniera del tutto improvvisa e che non ho intenzione di perdere. Ma la dedico anche alle amicizie scolpite nel tempo”.

Nel brano, Jeson racconta il concetto di amore in tutte le sue forme, che siano lunghe amicizie o presenze nuove ma già fondamentali. Il sentimento prende forma tra domande mai espresse, gesti istintivi, voglia di esserci anche solo per un attimo in più. Che farei è un pezzo che non cerca risposte, ma che esplora il dubbio con la stessa urgenza con cui si ama e si sbaglia.

Jeson pubblica il nuovo singolo "Che farei"

Foto di dopoesco

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 1

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 2

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 3

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Tiziano Ferro, Michielin, Marco Mengoni & Annalisa
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 5

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 9

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 10

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"

Cerca su A.M.I.