Jaspers: il singolo “Dante” è per chi ha subìto una delusione d’amore

Dopo il brano Rockstar, i Jaspers tornano con il nuovo singolo Dante, in radio e negli store digitali dal 17 giugno 2022. Il pezzo anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi, al quale la rock band milanese sta lavorando con entusiasmo.

Dante (BeNext – Sony Music), interamente scritto e prodotto dai Jaspers, rappresenta perfettamente l’eterogeneità e l’ecletticità della loro musica. Da sempre, caratteristica della band è spaziare con creatività e spontaneità tra mondi sonori diversi. I Jaspers miscelano e sperimentano, mantenendo però il proprio inconfondibile marchio di fabbrica nel sound.

Dopo l’hard rock di Rockstar, il nuovo pezzo Dante trae ispirazione dalla musica popolare e dalla canzone classica italiana anni ’60. Il brano è caratterizzato da percussioni e orchestra d’archi vintage. Tutto è condito da inserti di musica elettronica anni ’90 e un pizzico di ska. Il testo, intriso di black humor, racconta la tipica fine di una storia d’amore in cui la persona che decide di troncare, continua imperterrita a farsi viva con l’altro/a. Ciò che aumenta le false speranze e la sofferenza di chi invece sta solo cercando di dimenticare e andare avanti con la propria vita.

A proposito del brano, i Jaspers raccontano: “Quando una relazione finisce, nonostante il duro colpo si tende ad augurare il meglio all’altra persona: ebbene, noi invece facciamo il contrario e abbiamo addirittura scomodato il Sommo Poeta affinché la accompagni all’Inferno! Il brano cerca di dare voce a tutte quelle persone che hanno subito una delusione amorosa importante e vogliono esorcizzare la propria ferita con comicità e ironia”.

I Jaspers novelli Dante nel video del nuovo singolo

Il singolo Dante è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Simona De Simone e Sofia Quercetti.

La location per il video non poteva che essere Firenze, con tutti i richiami a Dante Alighieri sparsi in ogni angolo della città. La band ha inoltre volutamente scelto un team fiorentino. Ciò, per sfruttare al meglio la conoscenza del luogo e per far emergere la città nella sua totale bellezza. Anche per le foto sul set e la copertina del singolo, la fotografa Chiara Sardelli ha incorniciato e condensato questa avventura dantesca in un ritratto artistico che vede protagonisti i Jaspers e i loro profili, in un’immersione tra il rosso del velluto e il bianco del marmo.

Dalla casa di Dante a Piazza Santa Croce, dall’Antica Giostra di Piazza della Repubblica al Parco delle Cascine, i 5 Jaspers – con i classici costumi in velluto rosso, rigorosamente fatti a mano da Sara Pellegrini – scorrazzano per la città con determinata spensieratezza tra balletti, corse in monopattino e azioni più disparate. Si tratta di un video che esprime tutta l’ironia presente nel brano (qui potete vedere la clip).