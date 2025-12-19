19 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News


I Jalisse tornano con ‘TARATATA’: nuovo singolo, ironia e il 29° no a Sanremo

Un brano ironico e quotidiano che trasforma l’ennesima esclusione in racconto condiviso.


Fabio e Alessandra dei Jalisse durante l’annuncio del nuovo singolo TARATATA
I Jalisse sono tornato con un nuovo singolo, TARATATA, brano presentato per il Festival di Sanremo che gli è costato il 29esimo no consecutivo.

Dietro la tendenza, dietro i meme e le reazioni virali che accompagnano ogni annuncio del cast sanremese, restano due artisti estremamente accessibili, lontani da qualsiasi idea di divismo. Antidivi, persone tra le persone, che hanno trasformato l’esclusione sistematica in una narrazione condivisa.

Ogni anno, nel giorno dell’annuncio ufficiale di Sanremo, la loro reazione è attesissima sui social. Dopo le birre stappate in diretta Instagram lo scorso anno, questa volta Alessandra e Fabio hanno celebrato il loro “29° compleanno… di no” gonfiando palloncini rossi. Un gesto semplice, diventato virale.

«Tanto noi non ci arrendiamo. Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche i nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell’Ariston», hanno dichiarato con la loro consueta autoironia.

jalisse Il significato di “TARATATA”

Il brano è scritto, arrangiato e interpretato dal duo, con chitarre, mix e mastering curati da Marino De Angeli presso il Majestic Studio (TV). La produzione è firmata Catcher Music PM, edizioni Starpoint / Royal, distribuzione Altafonte Italia.

TARATATA è una dichiarazione di resistenza quotidiana. Racconta la vita insieme, quella fatta anche di gesti ripetitivi, lavatrici, panni da stirare, giornate tutte uguali. Ma è proprio lì che il brano trova il suo senso: trasformare l’apatia in energia, la routine in complicità.

«Uniti come due gocce in un bicchiere / siamo destinati a non mollare» cantano i Jalisse, mettendo al centro l’idea di un amore che resiste finché “la ritmica protegge questo amore”, finché si continua a camminare insieme.

Dal punto di vista musicale TARATATA si muove su sonorità moderne e immediate, ma è nel testo che emerge con forza la cifra dei Jalisse: un’ironia che non è mai caricatura, ma leggerezza consapevole, osservazione del quotidiano, racconto di coppia e di vita reale.



