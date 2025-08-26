26 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
26 Agosto 2025

“Il Corpo del Diavolo” di Jack Scarlett è un atto queer tra erotismo, censura e coraggio

Un brano tra erotismo, religione e infanzia che cerca di aprire un dibattito sui diritti LGBTQ+

News di All Music Italia
Jack Scarlett con Alex Nardelli nel videoclip Il Corpo del Diavolo
Condividi su:

Jack Scarlett pubblica un nuovo singolo, Il Corpo del Diavolo, un inno queer pop che prova ad accendere il dibattito usando desiderio, censura e infanzia

Il Corpo del Diavolo è il nuovo singolo di Jack Scarlett, cantautore, attore e attivista LGBTQ+, in uscita venerdì 5 settembre. Un brano che non chiede il permesso: lo prende. E lo fa con coraggio, corpi e parole.

Tra sesso omosessuale, citazioni bibliche e un coro di bambini, il pezzo esplora l’erotismo tossico senza filtri, sfidando l’ipocrisia della società italiana e restituendo alla musica pop un valore politico e narrativo spesso rimosso.

Chi è Jack Scarlett

Jack Scarlett, all’anagrafe Giacomo Caruceru, nasce a Roma nel 2000 e cresce a Milano. Fin da piccolo alterna studio del canto a esperienze teatrali e televisive.

Debutta ufficialmente nel mondo della musica nel 2021 con Io che vorrei e, da allora, sviluppa una cifra artistica che unisce pop, performance e militanza pubblicando brani come Io sono unico, Discorsi a metà e Senza più perdermi affrontano temi come il bullismo omofobico, la libertà di espressione e il diritto all’identità.

Attivista riconosciuto nella comunità LGBTQ+, Jack si batte per una narrazione autentica e radicale del corpo queer, dell’amore non normato e dell’inclusività. Lo fa anche attraverso estetica, outfit, make-up e scelte artistiche che sfidano ogni schema. La sua missione è chiara: «La nostra unicità è il nostro vero super potere».

Il significato de Il Corpo del Diavolo

Scritto dopo due relazioni segnate da dinamiche di dipendenza e frustrazione, Il Corpo del Diavolo non è una love song. È una resa, una confessione. Scarlett lo definisce “un viaggio nell’inferno del desiderio”, dove Lucifero non è il male assoluto, ma il volto dell’amato. «Il principe della mia favola», lo chiama. Un angelo caduto, bellissimo e distruttivo.

Prodotto da Yanomi e Blame, il brano mescola R&B, dark-pop e venature elettroniche. A rendere il tutto ancora più spiazzante, il coro di bambini dell’associazione L’AMACA. Una scelta che ha già generato polemiche: l’accostamento tra infanzia e desiderio queer ha diviso l’opinione pubblica. Ma per Jack Scarlett non è provocazione gratuita, bensì un ribaltamento di narrazione: “Se si condanna il sacro, si capisce cosa si teme davvero: l’istinto, la verità”.

Il videoclip – diretto da Brace Beltempo – rafforza questo immaginario. Qui Lucifero è un supereroe queer interpretato dal modello Alex Nardelli, ispirato all’opera ottocentesca Fallen Angel di Cabanel. Non il carnefice, ma il salvatore. Il diverso, il condannato, che rivendica la sua libertà.

Jack Scarlett e il coraggio della rappresentazione

In un paese dove – secondo Arcigay – il 62% delle persone LGBTQ+ ha subito almeno un episodio di discriminazione, ma solo l’8% lo ha denunciato, un brano come Il Corpo del Diavolo non è solo musica: è esposizione, resistenza, battaglia culturale.

Scarlett mette in scena la carne, la vergogna e la bellezza. Non cerca l’empatia, ma il confronto. Non vuole redimere, ma raccontare. E nel farlo, smonta la retorica del “decoro” per mettere lo specchio davanti a chi ancora crede che il desiderio vada censurato.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 2

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Gaia significato del testo di Nuda 3

Gaia torna con "Nuda", tra nostalgia e voglia di fare clubbing con se stessa
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 4

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
Morgan durante un incontro con i giovani al Kaulonia Tarantella Festival 2025 5

Morgan al Kaulonia Tarantella Festival: "Lucio Battisti era un genio, peccato che ci fosse questo Mogol"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 7

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Achille Lauro risponde all'appello di papà Giovanni per la figlia Azzurra 8

Achille Lauro risponde all'appello di papà Giovanni e realizza il sogno di Azzurra
Salmo significato e testo di Flashback 9

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...
Marcella Bella parla di Sanremo, talent, radio e del desiderio di cantare un brano di Blanco • Descrizione SEO: Marcella Bella, a 73 anni, si racconta in un’intervista parlando di Sanremo, dei talent show 10

Marcella Bella: “Sanremo mi ha esclusa per 18 anni, vorrei un brano di Blanco. I talent? Troppi fuochi di paglia”

Cerca su A.M.I.