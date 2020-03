Jack Savoretti coinvolge il suo pubblico e scrive #andratuttobene

Anche Jack Savoretti ha deciso di dare un contributo musicale per contrastare la situazione che deriva dall’emergenza sanitaria che da settimane attanaglia l’Italia. Il cantautore ha proposto il brano #andratuttobene.

#andratuttobene nasce spontaneamente, creata da tutti, per tutti.

Per la composizione del nuovo singolo, Jack Savoretti si è fatto assistere dai suoi fans, che lo hanno supportato decidendo il titolo e suggerendo asso dopo passo le frasi che Jack ha scelto e inserito nel suo primo brano in italiano.

L’artista vorrebbe, ora, coinvolgere nuovamente il pubblico invitando tutti a ricantare #andratuttobene e postando sui social la personale interpretazione.

“Negli ultimi giorni ho scritto una canzone con tutti i nostri meravigliosi amici italiani tramite Instagram Live. Sentire la loro esperienza e la loro positività in questi tempi è stata per me fonte di ispirazione.”

Nel frattempo è stata comunicata la cancellazione di Zermatt Unplugged 2020, manifestazione a cui avrebbe dovuto prendere parte Savoretti, che lo scorso anno ha pubblicato Singing to Strangers (Qui la videointervista di presentazione del progetto).

JACK SAVORETTI – #ANDRATUTTOBENE – IL TESTO

In questa notte buia

Sento solo il mio cuore che batte

Ascoltando il respiro che si perde nel cielo

Sta cambiando il mondo

ma a me non va di cambiarlo

La città sembra vuota

Ma è piena d’amore

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

Quando finirà tutto

ci troveremo davanti a un tramonto

Sentiremo più forte la magia di un momento

Tra i colori del mare e di un ponte che ci porta altrove

Troveremo le parole, romperemo il silenzio

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

E quando arriva la primavera

Rinasceremo come un fiore

Torneremo a cantare

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi