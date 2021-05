J-Ax & Jake La Furia pronti a lanciare “Salsa” prodotta da Takagi & Ketra

J-Ax Salsa è il nuovo singolo del rapper in duetto con Jake La Furia prodotto da Takagi & Ketra.

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi anticipando una serie di duetti in arrivo per l’estate 2021 in questo articolo, da Gaia con Sean Paul in poi e tra questi c’era anche l’anticipazione dell’arrivo di un duetto tra i due rapper. Ora c’è’ l’ufficialità… dopo aver lanciato nei giorni scorsi, Voglio la mamma, un brano in cui racconta la sua dolorosa esperienza con il Covid-19 (lo trovate qui) è in arrivo il duetto con il collega Jake La Furia.

J-Ax Salsa

“Tornando al discorso del pezzo più zarro che abbia mai fatto

In questi mesi nel mio profilo ho disseminato degli indizi: se siete molto attenti potreste scoprire il titolo del pezzo, il feat. e l’ambientazione di una parte del video…“

Queste le parole postate da J-Ax senza svelare nulla sul brano. Salsa, questo il titolo della canzone, uscirà venerdì 21 maggio e vanta la produzione della coppia d’oro formata da Takagi & Ketra.

Dopo aver dominato le scorse estati con tantissime hit J-Ax torna con quello che lui stesso definisce un brano travolgente per fare ballare e sorridere alla realtà.

Salsa è inciso insieme all’amico di sempre Jake La Furia e racconta con tagliente ironia la voglia di godersi la libertà, di lasciarsi andare per ritrovare il gusto di fare cose semplici.

Nel corso della sua carriera J-Ax ha collezionato 171 Dischi di Platino e 41 Dischi D’Oro, ottenendo più di 700Mln di streaming e più di 700mln di views, per un totale di oltre 1,4 Miliardi di streaming.

J-Ax Salsa testo e audio

In arrivo venerdì 21 maggio